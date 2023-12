Felmeddelande "No DP signal from your device" på Dell U2719 DC efter byte av grafikkort

Efter att ha försökt installera nya minnen och nytt grafikkort så får jag felmeddelandet No DP signal from your device" så fort jag startar datorn.

Specifikationer

Bildskärm Dell U2719 DC

Moderkort Asus Z170 Pro Gaming (med sockeln Intel 1151)

Nytt grafikkort Asus Geforce RTX 3060

Gammalt grafikkort Asus Geforce GTX 1060

Nätaggregat Corsair RM650W

Minnen: 2x8 GB Corsair Vengeance 2666 Mhz (identiska med de två som redan fanns i burken)

Det jag har testat hittills är:

1. Att istället koppla en HDMI-sladd i det nya grafikkortets HDMI-port. Då får jag felet "No HDMI signal from your device".

2. Jag har även testat med både HDMI-sladden och DP-sladden i moderkortets uttag.

3. Jag har testat att plocka ur de nya minnena.

4. Jag har testat att lägga tillbaka mitt gamla grafikkort (GTX 1060) och även på det testat med både HDMI-sladden och DP-sladden, men även då får jag felet med "No signal". Det gamla kortet fungerade dock utmärkt med DP-sladden innan jag testade att koppla i det nya grafikkortet.

5. HDMI-sladden fungerar när jag kopplar den till min laptop istället. Min laptop har dock inget DP-uttag så jag kan inte testa om det funkar med DP-sladden till min laptop.

6. Jag har testat med en annan DP-sladd, fortfarande samma felmeddelande.

7. Jag har provat att återställa fabriksinställningarna på min bildskärm.

8. Jag har provat att koppla i grafikkortet (både det nya och det gamla) på den andra PCIe-porten.

Grafikkortet startar som det ska (fläktarna drar igång) och jag ser ingen indikation på mitt moderkort att något skulle vara fel. Att uppdatera BIOS eller drivrutiner är ju inget alternativ eftersom jag inte får någon bild på skärmen. Och skärmen fungerar som sagt utmärkt när jag kopplar den till min laptop.

Det faktum att felet kvarstår när jag byter tillbaka till mitt gamla grafikkort som fungerade alldeles utmärkt nyss är det som förbryllar mig mest.

Någon som har en aning om vad som kan vara fel? Något mer jag kan testa?