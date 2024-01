Som Thomas sade så kan man behålla den för evigt. Dessutom vet man aldrig om en tjänsteleverantör lägger ned, eller om de stänger av en.

Säg att Google bestämmer sig för att stänga av konton för att man använder adblocker eller liknande, då ryker också mailen.

För mig kostar det $15 per år för domänen, och $10 per år att köra mailen via Purelymail.com.

Utöver det så kan jag använda domänen för servern hemma.