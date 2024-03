Dator kraschar - KERNEL 41 POWER (Orsakad av CS2?)

Hej!

Skulle stort uppskatta hjälp med ovanstående problem.

Datorn kraschar lite då och då, cirka 1 gång per dag.

Hände nyligen, och var då jag PRECIS startade Counter strike 2.

Har hänt innan då jag redan varit inne i spelet Counter Strike 2.

Jag har för mig att det aldrig hänt när spelet inte varit igång, men kan ha glömt.

Datorn kraschar på så sätt att den HELT slocknar, och jag kan inte starta om datorn med POWER knappen, utan jag måste ta ut sladden från vägguttaget, vänta 10 sekunder och sedan åter koppla in sladden och starta datorn. Jag får alltså ingen BSOD eller liknande, bara en kall död dator!

Vet inte om det är av någon betydelse, men trots att datorn kraschat - så är fortfarande RGB:n på mitt moderkort fortfarande på.

I loggboken återfinns som KRITISK - Kernel power 41 och direkt följt EFTER den finns FEL - TPM 15.

Vet inte om det är av relevans, men följt efter det finns en VARNING - Kernel-PnP som säger följande:

The driver \Driver\WudfRd failed to load for the device HID\VID_046D&PID_0AAA&MI_03&Col02\8&35c17930&0&0001.

Jag har försökt följande åtgärder:

Installerat om hela windows

Uppdaterat BIOS

Rengjort hela datorn, sett till att sladdarna till exempelvis PSU sitter åt bra

Lekt med olika inställningar för energi, exempelvis windows inställningarna för maximal prestanda och så vidare

Inget verkar hjälpa. När jag precis nyligen skulle starta CS2 för att spela lite, hände det igen - varför jag också fick för mig att be om hjälp.

Jag har ju läst att Kernel power 41 är kopplat till PSU:n, men något säger mig att det inte behöver vara felet... I och med att datorn är helt nollställd bör det inte vara någon mjukvara heller - dock kanske något med CS2 som får datorn att krascha?

Tacksam för all hjälp!