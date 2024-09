(Intressekoll) Lian Li 011 Dynamic Mini med custom loop, 5950x, 3090 & 2TB SSD

Jag har nu lekt klart med allt vad custom loops heter och söker härmed nytt hem för mitt magnum opus.

Hon säljs både i delar eller som helhet! Jag har väldigt svårt att uppskatta vad jag vill ha ut, men priset är ungefär vad jag kan tänka mig att skilja mig för i helhet.

För dig som vill köpa komponenter lösa tar jag gärna bud!

Beskrivning:

Förra generationens peak performance! 3090, 5950x, 32gb CL18/3600Mhz-minnen samt 2tb heatsink-kyld ssd (plus en 970 evo).

CPU kyls med JayzTwoCents XC8 RGB PRO CPU vattenblock och på GPU sitter ett Eisblock Aurora från Alphacool.

Kylningen består av Alphacools 240mm & 360mm-radar i full koppar samt en EK FLT240 som pump.

För dig som är sugen på hela paketet, eller dig som "bara" vill ha vattenkylningskomponenterna, ingår typ en ikea-kasse med tillbehör. Bland annat en Alphacool 280mm fullkoppars-rad från ett annat bygge! (se lista för allt)

Hon har presterat som en dröm under hela tiden jag haft henne, både för jobb (spelutveckling) och gaming!

Jag har satt alla fläktar på ca 950 RPM max och hon håller CPU under 70C & GPU under 80C, oavsett belastning och tid, samtidigt som pumpen är det starkaste ljud man hör.

Komponenter:

Moderkort: ASUS TUF GAMING B550-PLUS WIFI II

CPU: AMD Ryzen 9 5950X

RAM: Corsair 32gb (CMW36GX4M44C3600C18)

GPU: MSI RTX 3090 AERO/VENTUS 3X OC 24G (luftkylaren kommer med, tror även kartongen gör det)

M2 SSD 1, C: : Western Digital 2TB (med heatsink) (WDS200T1XHE00AFY0)

M2 SSD 2, D: : Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB

PSU: Corsair SF750 750 Watt 80 PLUS®

Kylning:

1x Alphacool NexXxoS ST25 Full copper 360mm

3x Corsair iCUE QL120 RGB 120mm (Intake, botten)

2x Noctua NF-F12 120mm PWM (Intake, sida)

1x Alphacool NexXxoS ST25 Full Copper 240mm

1x Hydro X Series XC8 RGB PRO CPU Water Block - JayzTwoCents Edition (1700/1200/AM4)

1x Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3090/3080

1x EK-Quantum Kinetic FLT 240 D5 PWM D-RGB

2x Corsair iCUE QL140 RGB 140mm (Exhuast, top)

1x Corsair Commander PRO Fan/RGB Lighting Controller

1x Corsair Lighting Node PRO

2x Alphacool Eisbaer Quick-Connect Extension Set 11/8mm

4x Alphacool Eisbaer GPX Extension Set 90° 11/8mm

7x Alphacool 90° fittings

3x Alphacool raka fittings

G1/4" Threads

Tubing size: 11/8mm

Chassi:

Lian Li PC-O11 Dynamic Mini Svart

Lian Li O11D Mini Gen 4 Riserkabel + PCI-slot

1x Kolink A-RGB 3-Pin splitter 1 till 2 (FLT240 + Eisblock)

1x EZDIY-FAB adapter cable for Corsair Lighting Node Pro (ovan Splitterkabel → Commander PRO)

1x Noctua NA-SYC1 (2x Noctua NF-F12)

Kartongen till O11D med plast och packmaterial

Ca 1 miljon extra skruvar till chassi (tack Lian LI)

Övriga tillbehör till 011 Dynamic Mini

Extra grejer:

1x Alphacool Eisbaer Refill Kit

1x Spritzflasche 1000ml PE-LD

1x Inet ESD-Band

1x Alphacool NexXxoS ST25 Full Copper 280mm

1x EK-PLUG G1/4 Acetal - Svart (10 pack, osäker på om alla 10 är kvar)

1x EK-CryoFuel Clear (Premix 1000mL, ca 1/4 kvar)

1x Alphacool Ultra Pure Water Destillerat Vatten (använt för att skölja ur systemet)

1x Alphacool Aurora Eiscontrol A-RGB kontroll

Extra slangar, 4-5 fittings (osäker på passform för slang) samt skruvar till radiatorer & FLT240

In the interest of full disclose så finns det 3 problem/möjligheter för den intresserade:

En av 120mm fläktarna knasig rgb som är ur sync med resten Jag köpte, intelligent som jag är, en bräda utan intern USB-C port Då detta bygge är pre-iCUE Link finns det ett härligt råttbo av kablar baktill Lite skrapmärken etc finns på fittings & akryl-delarna

Köpanteckningnar

Anledning till att jag valt att göra en intressekoll är för att jag i teorin fortfarande har användning för henne. Så om inga, för mig, rimliga bud inkommer kanske jag behåller henne

Kvitto finns nog på allt, men då det är fler än ett köp är det lite jobb att gräva fram allt!

Om du är sugen på att köpa alltihop postar jag helst inte. Men, bor du på lagom avstånd från Stockholm kan road trip ev. anordnas!

För dig som är sugen på delar tänker jag att kategorierna är:

Bräda med allt på GPU (med vattenkylaren monterad) Alla andra övriga vattenkylningskomponenter Chassi etc

Frågor besvaras och fler bilder skickas gladeligen både här och i DM!

