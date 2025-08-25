Värde på cpu&moderkort

Awsmkiid
Medlem ★
●
Hej!
Jag är lite sugen på att riva isär min loop och uppgradera till ett amd system och tänkte kolla med folket här vad mina nuvarande saker kan ha för värde.
Moderkort: Asus Z790 Hero x Thermal grizzly contact frame
Cpu:12900KF
Inköpt nya ifrån inet 2023.
Tips: titta under avslutade annonser, både här men speciellt på Tradera. Kan sortera på senaste. Så får man ett hum iaf, om något liknande sålts den sista tiden. På Blocket kan man ofta se vilka priser de inte säljer för :]
