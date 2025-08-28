USB Type-C-kontakter kan tala om för operativ­systemet på datorn de sitter i om det uppstår olika problem, som långsam laddning, dålig anslutning eller om ett tillbehör inte stöds. Windows 11 har stöd för dessa systemnotiser, så att systemet till exempel kan meddela användaren om en laddare inte ger tillräckligt mycket ström för att både driva datorn och ladda batteriet.

Problemet är att för att dessa notiser ska fungera måste datortillverkare märka sina USB Type-C-kontakter korrekt i ACPI, en informationstabell lagrad i UEFI-mjukvaran som talar om för operativ­systemet exakt vilken hårdvara som är ansluten. Många tillverkare gör inte det ordentligt, skriver Microsofts Ugan-Sivagnanenthirarajah i ett blogginlägg.

Ett vanligt fel är att tillverkare klassificerar Type-C-kontakter som Type-A eller tvärt om. Det kan både leda till att meddelanden inte kommer fram och att ansluten kringutrustning inte fungerar som den ska. Ett annat fel som förekommer i många datorer är att tillverkaren felaktigt klassificerar externa kontakter som interna, vilket gör att systemet inte tolkar dessa som kontakter användaren har tillgång till. En del tillverkare missar även att ange rätt funktionsstöd på kontakter, med resultatet att dessa funktioner inte är tillgängliga eller inte fungerar fullt ut.

Microsoft vill med blogginlägget uppmärksamma tillverkare på de här problemen och hur de leder till en sämre användarupplevelse, med förhoppningen att tillverkarna kommer bli bättre på att märka alla USB-kontakter korrekt i ACPI-tabellen.