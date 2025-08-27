Microsoft meddelar att höstens stora uppdatering av Windows 11, version 25H2, nu har lämnat betastadiet och nått Release Preview.

Det innebär att uppdateringen i princip är färdigställd och att företaget rullar ut den till en bredare skara användare i Insider-programmets Release Preview-kanal. Den kanalen riktar sig till användare som drar sig för att testa nya systemversioner medan de fortfarande har många kända buggar men som ändå vill vara tidigt ute.

25H2 använder något Microsoft kallar en delad servicegren, vilket innebär att alla nyheter i uppdateringen redan har levererats till användare på 24H2 som har installerat alla tillgängliga uppdateringar. Allt som krävs för att uppdatera är därmed en liten uppdateringar som aktiverar nyheterna följt av en vanlig omstart. Tidigare har den här typen av större versionsuppdateringar varit långsamma och krävt flera omstarter.

För att uppdatera kan användare som har gått med i Insider-programmet söka efter uppdateringar i Windows Update. Microsoft skriver att ISO-filer med den nya versionen kommer släppas nästa vecka.