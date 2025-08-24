Inbränning har länge varit OLED-skärmarnas största akilleshäl, men tekniken har tagit stora kliv framåt. För att bevisa saken har MSI kört ett eget långtids­test där en QD-OLED-monitor stått påslagen dygnet runt i över 533 dagar, och resultatet ska vara närmast felfritt. Logotyper, aktivitetsfält och HUD-element i spel har historiskt varit ett orosmoment för OLED-skärmar, men de senaste åren har både paneltillverkare och skärmtillverkare byggt in mer avancerade skyddsmekanismer. Under Gamescom i Köln passade MSI på att diskutera resultat från interna stresstest.

I en intervju med PC Gamer berättar en representant att en av deras QD-OLED-monitorer körts oavbrutet i 533 dagar. Skärmen kördes i ett så kallat splitscreen-läge med Windows-aktivitetsfält, webbläsarflikar och andra statiska element synliga under hela testet. Resultatet, enligt MSI, var att tecken på inbränning var “i princip obefintliga”.

En viktig förklaring ligger i företagets skyddssystem OLED Care 2.0, som bygger vidare på tidigare funktioner som pixel shift, panel refresh och statisk bilddetektering. I 2.0-versionen har MSI lagt till mer avancerade metoder, bland annat automatisk ljusstyrkereduktion vid statiska objekt, särskild hantering av svarta filmremsor, splitscreen-linjer, aktivitetsfält samt logotyp-detektering logotyper. Genom att dynamiskt justera områden som annars riskerar att brännas in minskar risken för permanenta skador på panelen betydligt. MSI presenterade även nästa generations lösning, OLED Care 3.0, som tar konceptet ett steg längre.

Det nya systemet använder en CMOS-sensor för att känna igen ansikten. Systemet startar automatiskt när du inte sitter vid skrivbordet, vilket gör att skyddande cykler kan köras oftare, utan att störa användaren. Till skillnad från en vanlig närhetssensor triggas den inte av exempelvis ett husdjur som rör sig framför skärmen.

MSI:s långtest stärker bilden av att moderna QD-OLED-paneler är betydligt mer motståndskraftiga mot inbränning än tidigare generationer. Det lär inte ta död på oron helt, men för den som tvekat kring att hoppa på OLED-tåget kan resultaten vara välkomna nyheter.