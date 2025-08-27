Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Gigabyte RTX 3070, CPU, RAM, MODERKORT.

1
Medlem

Gigabyte RTX 3070, CPU, RAM, MODERKORT.

Hej!

Jag säljer min gamla dator och jag tänker att jag säljer allt i ett, redo att sättas i ditt chassi. Fläkten och allt funkar kanon, tyst och fin. RAM sitter också i, bara att skruva dit moderkortet och köra på. Det sitter en skruv kvar som jag inte får bort men den går att knipsa bort annars går det att använda fästet som också sitter kvar i det nya chassit. Observera att ingen hårddisk finns, då jag tog den till min nya dator.

Länkar till alla komponenter:

https://www.inet.se/produkt/1900481/msi-z370-pc-pro

https://www.inet.se/produkt/5300422/intel-core-i5-8600k-3-6-g...

https://www.inet.se/produkt/6308873/be-quiet-pure-rock

https://www.inet.se/produkt/5303750/corsair-16gb-2x8gb-ddr4-3...

2000 kr för detta.

Jag säljer även ett RTX 3070 från Gigabyte. Det har funkat kanon sedan jag köpte det. Aldrig överklockat, inga missljud etc. 3000 kr för detta.

Allt finns i Jönköping. Det smidigaste vore såklart upphämtning eller mötas halvvägs någonstans.

MSI Z370 PRO // Intel i5 8600K // GTX 3070 // 16 GB DDR4

Medlem

2500 + frakt för 3070

STATIONÄRA: NZXT H7 Flow 2024 | MSI B550 TOMAHAWK MAX | AMD Ryzen 7 5700X + Noctua DH-15 | Gainward RTX 3090 Phoenix 24GB | 64GB Kingston HyperX Fury 3200MHz | Be Quiet! Straight Power 12 1000W 80+ Platinum | WD Black SN850X 2TB + WD Green SN350 2TB | 43" Philips The One 43PUS8949 4K/144MHz | Logitech G703 | Logitech MX Keys S | HyperX Cloud III Wireless

LAPTOPEN: Lenovo LOQ 15APH8 | AMD Ryzen 7 7840HS | RTX 4060 8GB | 2x8GB Samsung 5600MHz | WD Black SN850X 2TB + WD Green SN350 2TB | Logitech G703

1
