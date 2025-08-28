Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

HTPC AMD A8-7600

Säljer en äldre HTPC i ett riktigt snyggt Streacom-chassi med fjärr.
Har troget tjänstgjort som Kodi-maskin och webbläsare i vardagsrummet.

CPU: AMD A8-7800 APU
GPU: Nvidia GTX 960
RAM: 8Gb 2133Mhz
Mobo: Gigabyte FM2 mATX
SSD: Samsung 850 512Gb

Noctua CPU-kylare och BluRay-spelare. Finns någa mindre fläcker uppe på toppen av chassit som verkar svåra att få bort, men dom syns ändå inte när den står i en TV-bänk där den hör hemma.

Priside 2000kr, skickas helst inte.

