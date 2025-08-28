Forum Datorkomponenter Grafikkort Geforce Tråd

Låst till 60hz

Låst till 60hz

Jag har en LG Ultragear 166hz bildskärm och ett GF 4070 Ti Super. Idag installerade jag om drivrutinen och efter omstart är jag låst till 60hz.

Den av Kontrollpanelen rekommenderade upplösningen är nu 1080p:

Windows rekommenderar att jag kör 60hz:

Jag använder Displaykabel.
Jag kan använda den rekommenderade bildskärmsupplösningen.
Jag har testat att installera om drivrutinen två gånger.
Jag har också testat att ändra refresh rate via Customize, men ändringar sparas inte.

Tacksam för tips!

Standard fråga: Använde du DDU? Om inte så gör det.
Samt använd en HDMI under installationen.

Du har inte fipplat med kabeln och satt den i moderkortet istället för gpu?

Testa med "drivrutinen" för din skärm.
Testa lägg in den äldre drivrutinen för ditt grafikkort.

Bildskärmens drivrutin är installerad.
Jag har den äldre drivrutinen installerad.

Skrivet av Schwalan:

Du har inte fipplat med kabeln och satt den i moderkortet istället för gpu?

Nä, kablarna sitter där de ska. Dessutom: Jag har ingen grafik på moderkortet.

Skrivet av razzel:

Jag använde inte DDU utan gjorde en ren standardominstallation. Varför använda HDMI under installationen?

NIx, jag använde inte DDU. Jag gissar att DDU säkerställer att gamla komponenter tas bort? Varför använda HDMI?

