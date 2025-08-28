Jag har en LG Ultragear 166hz bildskärm och ett GF 4070 Ti Super. Idag installerade jag om drivrutinen och efter omstart är jag låst till 60hz.

Den av Kontrollpanelen rekommenderade upplösningen är nu 1080p:

Windows rekommenderar att jag kör 60hz:

Jag använder Displaykabel.

Jag kan använda den rekommenderade bildskärmsupplösningen.

Jag har testat att installera om drivrutinen två gånger.

Jag har också testat att ändra refresh rate via Customize, men ändringar sparas inte.

Tacksam för tips!