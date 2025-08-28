Intel m-atx, LGA 1700, DDR4, Lan 2.5gbit.

tonka/lonka
Ryzen 5900x I Arctic Liquid Freezer III I ASUS TUF GAMING X570-PLUS I G.Skill Trident Z Neo 2x16 3600MHz CL16 I ASUS Tuf RTX 3080ti 12GB I Corsair MP600 1TB M.2 I ASUS ROG Strix 850W I Lian Li O11 Vision I
Har tänkt bygga egen nas. Letar i första hand efter moderkort med LGA 1700 med eller utan cpu, beror på vilken. Stöd för DDR4, 2.5gbit lan och helst 2st M.2 platser. M-atx med DDR5 stöd kan också vara intressant, beror på vad det är.
