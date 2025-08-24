Chrome, Edge, Firefox, Brave och Opera har alla infört olika AI-funktioner som på olika sätt ska hjälpa användaren. Några har till exempel en inbyggd AI-chattbot, andra har AI-baserad automatisering, som Firefox flikgrupper.

Norska webbläsaren Vivaldi har inte lagt till några AI-funktioner – och så kommer det fortsätta, skriver grundaren och vd:n Jon von Tetzchner i ett blogginlägg med titeln ”Vivaldi takes a stand: keep browsing human”.

– Precis som samhället utvecklas webben när människor på egen hand tänker, jämför och utforskar. Vivaldi anser att det är en aktiv handling att surfa på nätet. Det handlar om att söka, ifrågasätta och att komma till egna slutsatser […] När webbläsarens adressfält förvandlas till inmatning för en assistent förvandlas glädjen i att utforska till inaktivt åskådande, skriver Jon von Tetzchner.

Vivaldi vill behålla människan i centrum och har därför gjort ett aktivt val att inte inkludera några stora språkmodeller som chattbotar, automatiska sammanfattningar eller liknande så länge de tillgängliga lösningarna inte är tillfredsställande och kan bibehålla det mänskliga utforskandet som den centrala upplevelsen av webben.

– Om AI kan medverka till det målet utan att göra intrång på upphovsrätten, integriteten eller den öppna webben kommer vi använda den. Om den förvandlar folk till passiva konsumenter kommer vi inte göra det.