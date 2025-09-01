Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Borderlands 4

1
Hedersmedlem

Borderlands 4

Borderlands 4 säljes till högstbjudande.

Fick spelkupong på köpet med GPU.
OBS såg nu att krävs ett Geforce 50 serie kort för att kunna aktivera koden.

Sorry för detta.

Medlem
Nytt bud: 400 kr
Medlem

Har en battlefield 6 kod genom köpa intel cpu, kan löses hos Intel. Behöver 13, 14, ultra intel cpu lösa in den.

Medlem
Nytt bud: 500 kr
Gå till annonsen för att lägga ett bud.
Hedersmedlem

OBS såg nu att krävs ett Geforce 50 serie kort för att kunna aktivera koden till borderlands 4.

Hedersmedlem

Avslutar annonsen utan försäljning då jag inser att det krävs ett Geforce 50 kort för att kunna lösa in denna spelkupong.
Hedersmedlem

Annonsen är avslutad

1
