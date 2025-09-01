Borderlands 4
Djungeln
Medlem
●
lejonhead
Medlem
●
FishE
Medlem ★
●
Borderlands 4 säljes till högstbjudande.
Fick spelkupong på köpet med GPU.
OBS såg nu att krävs ett Geforce 50 serie kort för att kunna aktivera koden.
Sorry för detta.
Har en battlefield 6 kod genom köpa intel cpu, kan löses hos Intel. Behöver 13, 14, ultra intel cpu lösa in den.
OBS såg nu att krävs ett Geforce 50 serie kort för att kunna aktivera koden till borderlands 4.
Sorry för detta.
Avslutar annonsen utan försäljning då jag inser att det krävs ett Geforce 50 kort för att kunna lösa in denna spelkupong.
Sorry för detta misstag från min sida.
Annonsen är avslutad
