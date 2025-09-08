Söker CPU, GPU och lagring

Kiinan87
Desktop: i5-12600k, Gigabyte Z690 Gaming X, 32 gb DDR4, RTX 3080 Ti
Laptop: ASUS ROG Strix Scar 17, i7 10875H, 32 gb DDR4, RTX 2070 Super
Hej,
Söker lite komponenter till ett projekt med grabben.
- CPU med socket LGA 1151, allt från i5 8600 upp till i9 9900k är intressant
- GPU inga direkta preferenser med vad vi söker, återkom med vad ni har och önskat pris.
- Lagring, helst m.2 gärna 1Tb.
Om någon sitter på en kombo med chassi, nätagg, moderkort och cpu så är det också av intresse.
ASUS GeForce RTX 3060 Ti 8GB TUF GAMING, har köpt mig ett 5070 så detta kortet ligger just nu. Lådan till kortet finns inte kvar men levereras i antistatisk påse Finns i Vänersborg men kan skickas om så önskas.
Tänkte mig 2000kr
Har en i5 9400F samt en 2TB Kingston NV1 M.2 SSD, även ett Fractal Design Define C. Finns i Göteborg.
