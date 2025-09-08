Söker CPU, GPU och lagring

Hej,

Söker lite komponenter till ett projekt med grabben.

- CPU med socket LGA 1151, allt från i5 8600 upp till i9 9900k är intressant

- GPU inga direkta preferenser med vad vi söker, återkom med vad ni har och önskat pris.

- Lagring, helst m.2 gärna 1Tb.

Om någon sitter på en kombo med chassi, nätagg, moderkort och cpu så är det också av intresse.

