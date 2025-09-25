Microsoft kommer snart släppa en betaversion av Windows 11 som introducerar ett nytt användningsområde för lokal AI som kan göra nytta för många. Programmet Foton får nämligen en funktion för att automatiskt kategorisera alla bilder i biblioteket.
Funktionen använder NPU:n i Copilot Plus-datorer för att analysera och kategorisera alla bilder. Till att börja med har Microsoft bara lagt till fyra kategorier: kvitton, skärmdumpar, ID-handlingar, handskrivna anteckningar. Bilder som klassificeras som någon av dessa flyttas till separata mappar så att användaren slipper se dem bland vanliga foton.
Varför Microsoft begränsar funktionen till Copilot Plus-maskiner är okänt. Konkurrenten Apple har länge haft automatisk kategorisering baserad på maskininlärning i motsvarigheten Bilder, även innan företaget gick över till sina moderna ARM-baserade processorer.