Microsoft kommer snart släppa en betaversion av Windows 11 som introducerar ett nytt användnings­område för lokal AI som kan göra nytta för många. Programmet Foton får nämligen en funktion för att automatiskt kategorisera alla bilder i biblioteket.

Funktionen använder NPU:n i Copilot Plus-datorer för att analysera och kategorisera alla bilder. Till att börja med har Microsoft bara lagt till fyra kategorier: kvitton, skärmdumpar, ID-handlingar, handskrivna anteckningar. Bilder som klassificeras som någon av dessa flyttas till separata mappar så att användaren slipper se dem bland vanliga foton.

Varför Microsoft begränsar funktionen till Copilot Plus-maskiner är okänt. Konkurrenten Apple har länge haft automatisk kategorisering baserad på maskininlärning i motsvarigheten Bilder, även innan företaget gick över till sina moderna ARM-baserade processorer.