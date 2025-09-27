Muskampen 2025 är framme i slutspuren, med målsättningen att kröna årets, och världens, bästa gamingmus. I Rond 4 - Blasktestet fuktade vi strupar och möss med energidryck. Trots att det blev en kladdig sockerfest fallerade inte en enda musknapp, scrollhjul, eller, för den delen, kretskort. PC-gamers 2025 behöver inte frukta lättare spill, med andra ord.

Nu kapitaliserar vi på den härliga sockerbeläggningen i Rond 5 - ostbågsvindtunnel.

Ostbågsvindtunneltestet

Oavsett om du är på LAN, eller har en stilla hemmakväll framför datorn, är ingen spelupplevelse komplett utan Sveriges tredje populäraste tilltugg - ostbågen. Dessa frasiga cheddarsnacks bjuder på tre utmaningar i ett för våra kombatanter. I partikelform kan de ta sig in i mindre öppningar, såsom vid den optiska sensorn eller under knapparna, samtidigt som större bitar kan fastna och göra musen fysiskt svår att framföra på underlaget. Lägg därtill den höga halten oljor, som kan ha en negativ inverkan på vissa material. Lika tuff som god, med andra ord.

Redaktionen konstruerar därför en simpel vindtunnel för att under 30 sekunder simulera en längre periods snacksande framför datorn. I ena änden placeras en hårtork som blåser två skopor ostbågsbitar rakt in i huvudkammaren. Musen säkras på plats, så att den inte skjuts åt sidan av luftflödet. Detta är av särskild vikt för Muskampens lättare kandidater, såsom Pulsar X2 CrazyLight.

Här uppstår dock en kritisk felberäkning. Redaktionen, som annars primärt beräknar luftflöde och känner sig trygg med konventionella formler, har inte kalibrerat mätinstrumenten efter ostbågsflöde - vilket leder till ett direkt missförstånd i testets kärna. Resultatet blir en praktisk påminnelse om att teorin aldrig får ta för givet att verkligheten rättar sig efter modellerna. Till råga på allt verkar experimentbordet nu ha utvecklat en egen doftprofil som snarare liknar fiskfoder än frasiga ostdrömmar.

Skam den som ger sig. Redaktörerna tillför en skorsten vilket dirigerar luften uppåt, samtidigt som de tyngsta cheddarpartiklarna faller tillbaka nedåt i huvudkammaren och därigenom skapar ett mer stabilt kretslopp i konstruktionen. Succé. Testet kan nu fortgå till delmoment 2, där samtliga möss förs ned en och en i påsen med resterande cheddarmaterial. De utsätts därefter för kraftiga mekaniska rörelser som på kort tid pressar konstruktionerna till sin yttersta gräns.

Ännu en mus redo för funktionstestet. Efter att ha skurat och svabbat allt inom två meters radie, en procedur som snarare liknar sanering än förberedelse, gör sig redaktörerna redo för det kritiska funktionstestet. Förväntan ligger tät i köket, likt en oljig hinna av finfördelad cheddar. Det är nu teori äntligen möter praktik.

Och så var de 5...

När mössen så slutligen kopplades in i Muskampens näst sista testrunda var det med ett visst vemod, då fanns en risk, om än obetydlig, för ostbågsrelaterad USB-kortslutning. Testlabbets dator klarade sig dock utan anmärkan, så vi går raskt vidare till resultaten.

Om testet skall summeras med ett ord så var det - "tuggigt". Såväl Zowie som SteelSeries och Endgame Gear upplevdes som lätt tröga i rörelserna och klicken, dock ej till sådan grad att de inte blev godkända. Razers DeathAdder V3 Pro var snubblande nära att misslyckas i X- & Y-testet, men tog sig igenom med minsta möjliga marginal. Vi imponerades dock av Logitechs G Pro X Superlight 2, som enligt vissa av våra läsare är känsliga. Musen klarade samtliga moment med bravur. Eftermiddagens aktivitet hade inte lämnat ett spår, sånär som på den överväldigande odören.

Pulsars X2 Crazylight blir dock Muskampens första utslagna utmanare. Samtliga moment underkänns per automatik då operativsystemet inte kände av enheten. Vi anade oråd redan i slutet av ostbågsvindtunneltestet, då den ihåliga musen agerade mer snacksskål än huvudklickare. Ytterligare test med annan kabel fastställde resultatet.

Med detta avslutas ostbågsvindtunneln. Redaktionen vädrar lokalen och bävar inför den sista bonusrundan. Samtliga möss lever vidare, om än kladdiga, men frågan är hur många som orkar stå emot den apelsinfärgade stormen i Rond 6 – Full LAN-svit.