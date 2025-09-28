SweClockers drop!
Forum Ljud, bild och kommunikation Ljud Tråd

Sennheiser HD 660S2

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Sennheiser HD 660S2

Hej!

För över 1 månad sen köpte jag Sennheiser HD 660S2. Ville ha bra lurar, o testa med öppen system. Jag är tvärnöjd, men vet inte riktigt om dem är för mig. Det enda jag gör är spelar varje helg PUBG / Battlefield. Lyssnar musik till o från. Det känns som jag gjorde en overkill av köp.

Har ni några tips på hur jag kan uppskatta dessa lurar mer? Gjorde jag fel köp, e detta mer för Studio än gaming? Jag funderar på att sälja för mycket billigare peng än i butiken. Men jag vill ge det ett försök. Just nu så använder jag lurarna via ljudkortet, via speciell Jack konverter. Mitt ljudkort kan erbjuda 32-149 ohm, eller 150-600 ohm. O jag kan inte använda 150-600 ohm eftersom då måste jag ha volymen på mitten typ. Dessa tål 300 ohm. Jag använder inget DAC. Jag fick svar av butiken att Jack konverter från 6,3 mm till 3,5mm påverkar ingenting. Men bör jag köpa till DAC? Trots att jag kör via ljudkort. AE-5PLUS.

Vad har ni ljudnördar för tips. Ska jag behålla? Jag gillar öppna hörlurar, men jag vet inte om jag har för bra hörlurar för spel.

Förlåt för rörig tråd. Jag vill bara veta om jag köpte bra lurar för Gaming, eller är det overkill. Jag vill inte underskatta dessa hörlurar. Någon annan kanske har bättre användning av det än mig.

Senast redigerat
Visa signatur

* 🖥️ 7800X3D | B650 | 32GB | 7900XTX | 27" 16:9
* ⌨️ G915 | 🖱️ G Pro X Superlight | 🎧 Logitech Pro X | 🖥️ Predator XB273UGX

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Rekordmedlem

Man kan aldrig ha för bra ljud och du är nöjd så varför en fundera på att sälja med förlust för att köpa nått sämre för summan du får för dem det låter otroligt dumt.
Sluta klaga på att nått är "för bra"

Visa signatur

R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av mrqaffe:

Man kan aldrig ha för bra ljud och du är nöjd så varför en fundera på att sälja med förlust för att köpa nått sämre för summan du får för dem det låter otroligt dumt.
Sluta klaga på att nått är "för bra"

Gå till inlägget

Förstår vad du vill säga. Grejen är att jag vet inte riktigt om jag förtjänar riktigt dessa lurar, då jag knappt lyssnar på musik på sån hög nivå. Därför undrar jag, om jag bör sälja dessa igen o gå tillbaka till vanliga gaming lurar. Har svårt o förstå om jag gjorde rätt.

Visa signatur

* 🖥️ 7800X3D | B650 | 32GB | 7900XTX | 27" 16:9
* ⌨️ G915 | 🖱️ G Pro X Superlight | 🎧 Logitech Pro X | 🖥️ Predator XB273UGX

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Rekordmedlem
Skrivet av CreativeX:

Förstår vad du vill säga. Grejen är att jag vet inte riktigt om jag förtjänar riktigt dessa lurar, då jag knappt lyssnar på musik på sån hög nivå. Därför undrar jag, om jag bör sälja dessa igen o gå tillbaka till vanliga gaming lurar. Har svårt o förstå om jag gjorde rätt.

Gå till inlägget

Det är alltid rätt med bättre ljud oavsett om det är prylar eller rum (när det inte handlar om hörlurar)
Har väldigt svårt att förstå hur man ens kan överväga att byta ner sig i ljudkvalitet om det inte gäller att sälja saker för att få råd med mat.

Visa signatur

R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av mrqaffe:

Det är alltid rätt med bättre ljud oavsett om det är prylar eller rum (när det inte handlar om hörlurar)
Har väldigt svårt att förstå hur man ens kan överväga att byta ner sig i ljudkvalitet om det inte gäller att sälja saker för att få råd med mat.

Gå till inlägget

asså skillnaden är inte så extrem, om man inte verkligen har studio där man skapar / lyssnar på HD musik. För själva gaming så vet jag inte om jag hör riktigt någon skillnad. Har hänt att jag hör mycket tydligare innan alla andra, i PUBG. Men vet inte riktigt om det är lurarnas förtjänt eller ljudkortet. Känns som jag drog overkill i köp. Måste jämföra med mina gamla gaming lurar igen o se. Men känns som jag har lurar mer för studio, Att jag köpte Bugatti för en väg där en Audi RS 6 räcker. Jag har tittat på många streamers med pengar på kontot, o tittare.. O jag sitter där med 2-3x bättre headset än dem själva. Känns konstigt.

Jag vill förstå mina lurar, och uppskatta dem.

Senast redigerat
Visa signatur

* 🖥️ 7800X3D | B650 | 32GB | 7900XTX | 27" 16:9
* ⌨️ G915 | 🖱️ G Pro X Superlight | 🎧 Logitech Pro X | 🖥️ Predator XB273UGX

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Har mycket liknande hörlurar, Sennheiser HD650 (300 ohm) som jag köpte för 3500 kr för 6 år sedan. Dessa har jag kört direkt i porten ända tills för ett par månader sedan, då jag skaffade ett mikrofon-interface som hade kraftig inbyggd förstärkare. Skillnaden var oerhört liten och min upplevelse av dem är inte förändrad Så om de låter bra genom datorn så kör på.

Hörlurarna är tills denna dag ett av de bästa köpen jag har gjort och kommer aldrig gå tillbaka till gaminglurar/headset. De är SÅ bekväma att ha på sig, allt låter grymt bra och de är oerhört robusta! Har tappat ned dem i hårt golv många många gånger vid det här laget och aldrig så mycket som en skråma! Har bytt sladden en gång när den började glappa efter 3 år av misshandel, det tog 15 sekunder och sladden kostade 149 kr på inet! Vartannat år blir det att byta öronkuddarna (249 kr på inet), men då använder jag dem flera timmar om dagen varje dag - dina kommer hålla mycket längre.

Men jag vill också understryka att detta är de billigaste lurarna jag någonsin haft. ALLA mina andra headset jag använt under åren, i prisklass 1000-2000 kr, har gått sönder efter 6mån-2 år och blivit utslitna/obrukbara. Mina Sennheisers å andra sidan kommer troligen mina barnbarn kunna använda en vacker dag om sisådär 40-50 år.. Vansinning kvalite i sennheisers.

Så grattis, OP, till vad jag anser vara ett av de bästa och mest kostnadseffektiva köpen man kan göra när det kommer till teknik/datorgrejer!

Visa signatur

9070 XT - 9950X3D - LG C4 42"

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av CreativeX:

asså skillnaden är inte så extrem, om man inte verkligen har studio där man skapar / lyssnar på HD musik. För själva gaming så vet jag inte om jag hör riktigt någon skillnad. Har hänt att jag hör mycket tydligare innan alla andra, i PUBG. Men vet inte riktigt om det är lurarnas förtjänt eller ljudkortet. Känns som jag drog overkill i köp. Måste jämföra med mina gamla gaming lurar igen o se. Men känns som jag har lurar mer för studio, Att jag köpte Bugatti för en väg där en Audi RS 6 räcker. Jag har tittat på många streamers med pengar på kontot, o tittare.. O jag sitter där med 2-3x bättre headset än dem själva. Känns konstigt.

Jag vill förstå mina lurar, och uppskatta dem.

Gå till inlägget

Ska inflika att många streamers använder lurar av företag som sponsrar dem, och inte för att de är de bästa alternativen. HD600-serien används dock MYCKET flitigt av content-creators och spelare i t.ex. Tarkov-communityt där det är jätteviktigt att höra minsta lilla ljud omkring sig. Så dina hörlurar är mycket väl lämpade för gaming!

Visa signatur

9070 XT - 9950X3D - LG C4 42"

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av emilgev:

Ska inflika att många streamers använder lurar av företag som sponsrar dem, och inte för att de är de bästa alternativen. HD600-serien används dock MYCKET flitigt av content-creators och spelare i t.ex. Tarkov-communityt där det är jätteviktigt att höra minsta lilla ljud omkring sig. Så dina hörlurar är mycket väl lämpade för gaming!

Gå till inlägget

Det har du rätt i när jag tänker efter. Speciellt Logitech.. Man ser många med Logitech oavsett land. Jag vill älska mina lurar, o jag tror att dom kommer hålla i 10 år minst. Men vill bara förstå dem.. Svårt o förklara xD... Jag vill att lurarna lever vad dom är skapade för haha! Jag kanske bör köpa DAC... Fast jag har ljudkort.

Visa signatur

* 🖥️ 7800X3D | B650 | 32GB | 7900XTX | 27" 16:9
* ⌨️ G915 | 🖱️ G Pro X Superlight | 🎧 Logitech Pro X | 🖥️ Predator XB273UGX

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Rekordmedlem
Skrivet av CreativeX:

Det har du rätt i när jag tänker efter. Speciellt Logitech.. Man ser många med Logitech oavsett land. Jag vill älska mina lurar, o jag tror att dom kommer hålla i 10 år minst. Men vill bara förstå dem.. Svårt o förklara xD... Jag vill att lurarna lever vad dom är skapade för haha! Jag kanske bör köpa DAC... Fast jag har ljudkort.

Gå till inlägget

Det är väl snarare en hörlursförstärkare du borde ha före en dac om du inte tänker på en apparat dom innehåller båda delarna.
Den här modellen är seriöst bra (troligen bäst) ....
https://benchmarkmedia.com/collections/headphone-amplifiers/p...
https://www.thomann.se/benchmark_hpa4.htm
Den är däremot kanske overkill men tänk som farbror Barbro

Visa signatur

R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av mrqaffe:

Det är väl snarare en hörlursförstärkare du borde ha före en dac om du inte tänker på en apparat dom innehåller båda delarna.
Den här modellen är seriöst bra (troligen bäst) ....
https://benchmarkmedia.com/collections/headphone-amplifiers/p...
https://www.thomann.se/benchmark_hpa4.htm
Den är däremot kanske overkill men tänk som farbror Barbro

Gå till inlägget

hahahahaha Ja den där är rejält overkill, jag tänkte mer på mina OHM.. Jag har fan upp till 600, men känns så dumt att jag kan inte välja 300... måste ha 150 till 600.. Så måste använda 32-149 ohm

Visa signatur

* 🖥️ 7800X3D | B650 | 32GB | 7900XTX | 27" 16:9
* ⌨️ G915 | 🖱️ G Pro X Superlight | 🎧 Logitech Pro X | 🖥️ Predator XB273UGX

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Rekordmedlem
Skrivet av CreativeX:

hahahahaha Ja den där är rejält overkill, jag tänkte mer på mina OHM.. Jag har fan upp till 600, men känns så dumt att jag kan inte välja 300... måste ha 150 till 600.. Så måste använda 32-149 ohm

Gå till inlägget

Utgången ska ha så låg utimpedans som möjligt, har den hög blir det som att använda en tonkontroll, förhållandet mellan ut och in impedans bör vara minst 8-
HPA 4 har inga problem med det.
Output Impedance, near 0 Ohms

Alla övriga data på den är också bättre än väldigt bra.
THD < -125 dB (0.00006%)
SNR > 131 dB, unweighted, 20-20 kHz
SNR > 135 dB, A-weighted
Frequency Response - 0.003 dB at 10 Hz, -0.001 dB at 20 kHz
- 3 dB Bandwidth exceeds 0.1 Hz to 500 kHz
Output Impedance, near 0 Ohms
Output Noise < 2.45 uV at Unity Gain, 20-20 kHz
Maximum Output Power, 6 Watts into 16 Ohms
Maximum Output Current, 1.5 A
Maximum Output Voltage, 11.5 Vrms into 300 Ohms
Crosstalk < -133 dB @ 1 kHz, -115 dB @ 10 kHz (XLR4)

Men den gör att du verkligen får ut allt från en hörlur.
Jag tycker du ska sluta nojja över att nått är för bra för det finns inget sånt.

Visa signatur

R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av CreativeX:

Det har du rätt i när jag tänker efter. Speciellt Logitech.. Man ser många med Logitech oavsett land. Jag vill älska mina lurar, o jag tror att dom kommer hålla i 10 år minst. Men vill bara förstå dem.. Svårt o förklara xD... Jag vill att lurarna lever vad dom är skapade för haha! Jag kanske bör köpa DAC... Fast jag har ljudkort.

Gå till inlägget

Jag förstår ärligt inte helt vad du menar men kommer svara så gott jag kan

En DAC kommer endast att "städa upp" signalen om du har dålig/brusig signal från moderkortet men den kommer inte att annars ändra ljudet. En förstärkare kan "fylla ut" ljudet lite mer, men vi snackar om en oerhört liten uppfattningsbar skillnad. Typ ljudet kanske blir 1-3% "bättre", men man vänjer sig i vilket fall med hur de låter. Låter inte som att du är någon superinsatt audiofil, så skulle inte alls oroa mig över det.

Värdet som jag ser i mina är främst att jag får konsekvent ljud i topklass, de är bekväma att ha på sig länge, och de är sjukt robusta. Det finns helt enkelt inga gaminglurar på marknaden som har bättre hårdvara, så det finns ingenting som kan locka mig där.

Hörlurarna i HD600-klassen är inte direkt menade för någon särskild person annat än någon som vill ha bra och kvalitativa, lyxiga hörlurar. Det är väl lite som valet mellan att ha en finare bil (se Volvo) vs en lite enklare A-B'are (typ Toyota/Renault osv) som "får jobbet gjort" tänker jag. Har man råd så varför inte? För övrigt skulle jag säga att HD600-klassen är närmare RS6:an än Bugattin. Det finns gott om hörlurar i 10-30 000 krs klassen som också är vanliga att se och brukas av helt vanliga människor som du och jag!

Om du har tid så kan du ju oxå pröva dina hörlurar med lite olika källor, t.ex. telefon, annan dator, laptop, macbook/ipad, TV för att se att ljudkvaliten är konsekvent. Jag hade problem nyligen med mitt nya moderkort där jag fick jätteuselt ljud pga dåliga/felaktiga drivrutiner, så det kan vara värt att dubbelkolla med andra enheter att ljudet är som det ska.

Visa signatur

9070 XT - 9950X3D - LG C4 42"

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av mrqaffe:

Det är väl snarare en hörlursförstärkare du borde ha före en dac om du inte tänker på en apparat dom innehåller båda delarna.
Den här modellen är seriöst bra (troligen bäst) ....
https://benchmarkmedia.com/collections/headphone-amplifiers/p...
https://www.thomann.se/benchmark_hpa4.htm
Den är däremot kanske overkill men tänk som farbror Barbro

Gå till inlägget

Ljudkortet ifråga har inbyggd hörlursförstärkare, så utgångsläget borde inte vara dåligt om Creative har gjort ett någorlunda jobb. Snacket om ohm lär handla om att det går att ställa förstärkningen i mjukvaran*. Är ju typ likadant på min Pioneer U-05 hörlursförstärkare/försteg/dac (enbart digitalt in), fast det är en fysisk brytare på fronten där man kan välja hög/låg istället. Den köpte jag för övrigt beg för flera år sedan när den dök upp hos en handlare, troligen nästan oanvänd. Kanske svårt att hitta just en dylik Benchmark, men man kan ju komma klart billigare undan beg om man nu vill ha något externt.

Adaptern antar jag är den som följer med 660S2. Kabeln har 6,3 mm och inte 3,5 mm i grunden, så det är en kabelstump istället för bara en adapterplugg man sätter på kabeln (som det är på de Sennheiser-kablar med 2,5 mm i hörlursänden jag har).

*Se https://support.creative.com/kb/ShowArticle.aspx?sid=200282&c

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar