Hej!

För över 1 månad sen köpte jag Sennheiser HD 660S2. Ville ha bra lurar, o testa med öppen system. Jag är tvärnöjd, men vet inte riktigt om dem är för mig. Det enda jag gör är spelar varje helg PUBG / Battlefield. Lyssnar musik till o från. Det känns som jag gjorde en overkill av köp.

Har ni några tips på hur jag kan uppskatta dessa lurar mer? Gjorde jag fel köp, e detta mer för Studio än gaming? Jag funderar på att sälja för mycket billigare peng än i butiken. Men jag vill ge det ett försök. Just nu så använder jag lurarna via ljudkortet, via speciell Jack konverter. Mitt ljudkort kan erbjuda 32-149 ohm, eller 150-600 ohm. O jag kan inte använda 150-600 ohm eftersom då måste jag ha volymen på mitten typ. Dessa tål 300 ohm. Jag använder inget DAC. Jag fick svar av butiken att Jack konverter från 6,3 mm till 3,5mm påverkar ingenting. Men bör jag köpa till DAC? Trots att jag kör via ljudkort. AE-5PLUS.

Vad har ni ljudnördar för tips. Ska jag behålla? Jag gillar öppna hörlurar, men jag vet inte om jag har för bra hörlurar för spel.

Förlåt för rörig tråd. Jag vill bara veta om jag köpte bra lurar för Gaming, eller är det overkill. Jag vill inte underskatta dessa hörlurar. Någon annan kanske har bättre användning av det än mig.