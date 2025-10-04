Corsair SF750

Squedo
Medlem
●
Visa signatur
Chassi: CM NR200P Kylare: Scythe Fuma 2
CPU: R5 5600x@4,6Ghz GPU: ASUS RTX 3080 TUF OC V2
Moderkort: ASUS X570-I Gaming Minne: 32GB 3600Mhz
Lagring: 2xSamsung 970 EVO 500GB
Nätaggregat: Corsair SF750W
Fick ett nytt av Corsair på garanti och har uppgraderat till 1000W.
Oöppnat i originalförpackning.
Ev. frakt betalas av köpare.
Chassi: CM NR200P Kylare: Scythe Fuma 2
CPU: R5 5600x@4,6Ghz GPU: ASUS RTX 3080 TUF OC V2
Moderkort: ASUS X570-I Gaming Minne: 32GB 3600Mhz
Lagring: 2xSamsung 970 EVO 500GB
Nätaggregat: Corsair SF750W
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.