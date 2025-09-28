Crashade dator, nvlddmkm.sys problem enligt krashrapporten

Datorn crashar helt random. Mest vid spelande (Warzone, BF6 betan, Delta force är några av spelen) men har även hänt 1 gång när jag skulle starta en youtube video. Skärmen blir svart och alla fläktar går upp på full hastighet, ingen bild.

När jag ger chatgpt krashrapporten så får jag fram detta.

Citat: Kort sammanfattning av kraschen Bugcheck: DPC_WATCHDOG_VIOLATION (0x133) — det betyder att systemet upptäckte att kod har kört för länge på hög IRQL (DISPATCH_LEVEL) — ofta en drivrutin som blockerar interrupt- eller DPC-köer. Peakar mot: nvlddmkm.sys (NVIDIA grafikkortsdrivrutin). Stacken visar en ISR/DPC som går igenom nvlddmkm vilket gör att felsökningen pekar starkt mot grafikdrivrutinen eller dess interaktion med hårdvara/firmware. Andra noteringar i dumpen: Mini-kernel dump (begränsade data). Debugger kunde inte verifiera timestamp för nvlddmkm.sys (inte ovanligt om symboler inte matchar exakt). Failure bucket: 0x133_ISR_nvlddmkm!unknown_function.

Så det jag testat hittills

*Installerat senast Bios för mobo.

*Har testat installerat om drivrutinerna, rullat bak till 566.36 och den senaste med hjälp av DDU.

*Har stängt av allt som har med överklockning att göra inkl stängt av EXPO.

*Stresstestat GPU i Furmark i 20min utan problem. GPU temp 64 och 76 på hotspot som mest. Testade även CPU burner ett tag med max temp på 74 grader.

*MEMtest i flera timmar utan problem.

*Ändrat från PCIe Auto till PCIe 4 i Bios. (Spelade 4 kvällar i rad utan problem efter detta så trodde verkligen det var löst men icke)

*Stängt av den integrerade grafikdelen i CPUn.

*Windows update är alltid up to date

Kanske testat mer men det är vad jag kommer på nu på rak arm.

Vad mer kan jag testa? Eller är det bara det jobbigaste kvar, att börja byta ut delar?

Datorn i fråga innehåller:

AMD Ryzen 9 9900X3D

ASUS ROG Strix B850-F Gaming WIFI

G.Skill 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30

Crucial T500 2TB M.2 NVMe PCIe Gen 4

Arctic Liquid Freezer III Pro 360

Corsair RM850X ATX 3.1 850W

Gigabyte GeForce RTX 4080 16GB EAGLE OC