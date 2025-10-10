Ryzen 7900 samt 32GB Gskill DDR5 CL32 emot typ 7600 samt ram

Tja!

Försöker kommer ner lite i temperaturer samt ändra lite utseende.

Vad jag har är en Ryzen 7900 CPU som gått svalt och fint. Kvitto finns från tidigare ägare, där den mest stod som extra dator. Kört undervoltad i min ägo.

Har en ett par 2x16Gb DDR5 6400 CL32 vita (RGB) G.skill ramminnen, fina och funkar bra!

Vad jag är på jakt efter är typ

Ryzen 7600/9600 typ.

Ett par svarta minnen, 32GB. Gärna RGB ifall jag någonsin bestämmer att jag ska köra på det igen.

Mellanskillnad? Ingen aning. En 7600 bör hamna på 1500 drygt. En 7900 2500kr kanske? Inte en aning, ge ett förslag.

Minnen i ungefär samma klass? Byte rakt av.

Kvitto finns till CPU inte minnen.

