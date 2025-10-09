För ett år sedan presenterade AMD och Intel x86 Ecosystem Advisory Group, en samarbets­organisation med syfte att se till att x86-arkitekturen utvecklas åt rätt håll och kan konkurrera med ARM-baserade processorer. Lagom till ettårsjubiléet har företagen ratifierat fyra nya tekniker som därmed så småningom kommer ingå i alla processorer från båda företagen, rapporterar Tom's Hardware.

Två av nyheterna rör matrismultiplikation och vektoroperationer. Det handlar om ACE (Advanced Matrix Extension) och AVX10, som Intel redan har börjat baka in i sina serverprocessorer. AMD har inte avslöjat om de kommer ingå redan i Zen 6 eller om det blir senare med Zen 7 eller ännu längre fram.

Nästa nyhet kallas FRED, vilket står för Flexible Return and Event Delivery. Det är ett helt nytt system för att hantera kontextbyten (då processorn växlar mellan att köra systemkod i ring 0 och programkod i ring 3) och ersätter det gamla systemet med så kallade interrupts och exceptions. Målet är reducerade svarstider, bättre prestanda och högre säkerhet.

ChkTag, slutligen, är en x86-version av något som har funnits på ARM-arkitekturen en tid: Minnes-märkning (memory tagging), en teknik som kan stoppa många vanliga mjukvarubuggar som leder till säkerhetsbrister, som buffertöverflöden och försök att läsa minne som redan har frigjorts. Varken Intel eller AMD avslöjar när de planerar att lägga till ChkTag i sina processorer, men då det är en relativt enkel teknik att implementera kan det komma relativt snabbt.