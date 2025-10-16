Commodore försöker locka Windows 10-användare

I samband med att Microsoft officiellt lade ned Windows 10 den 14 oktober lanserade Commodore en reklam­kampanj för att locka till sig användare som varken vill skaffa ny dator för att kunna köra Windows 11 eller tvinga in systemet trots att det inte når upp till systemkraven.

– Microsoft må lämna dig i sticket. Vi gör det inte … inget tjat, inget brus, ingen spårning. Inga toxiska sociala medier, skriver Commodore. Företaget nämner även möjligheten att helt slippa webbläsare för en ”distraktionsfri, barnsäker upplevelse”.