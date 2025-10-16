Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Commodore försöker locka Windows 10-användare

Melding Plague

Commodore försöker locka Windows 10-användare

Commodore OS Vision 3.0 utlovar ”inget tjat, inget brus, ingen spårning”.

Läs hela artikeln här

Att knappa på en brödlåda kanske fungerade när man var liten parvel med handleder av gummi och magi.
Men numera finns det gränser för vad nostalgi kan kompensera för.

"Commodore OS Vision 3.0"... att de lyckas slå igenom bruset med den här tråkiga nyheten dock. Hade hellre sett att Commondore förblev ett gott minne. #KeepKillingGames

Det här ska bli kul att slösa bort lite tid på. Allt annat jag borde göra kan jag ju skjuta upp lite till

Roligare med MorphOS eller AROS/Icaros Desktop:

https://morphos-team.net/
https://vmwaros.blogspot.com/

Önskar "nya" Commodore all framgång men har svårt att se hur det ska kunna gå runt. Retrodatorer är kul men man måste vara ganska mycket nörd/insnöad på det för att faktiskt köpa "ny" retrohårdvara. De flesta är nog nöjda med att bara installera en gratis emulator på sin vanliga dator.

Skrivet av Nyhet:

I samband med att Microsoft officiellt lade ned Windows 10 den 14 oktober lanserade Commodore en reklam­kampanj för att locka till sig användare som varken vill skaffa ny dator för att kunna köra Windows 11 eller tvinga in systemet trots att det inte når upp till systemkraven.

– Microsoft må lämna dig i sticket. Vi gör det inte … inget tjat, inget brus, ingen spårning. Inga toxiska sociala medier, skriver Commodore. Företaget nämner även möjligheten att helt slippa webbläsare för en ”distraktionsfri, barnsäker upplevelse”.

Det där om Microsoft verkar inte stå på sidan dock? (Inte längre iaf? Blir lite konstigt som källa iaf, när det inte står så idag...)

Annars är den referens jag hittar istället detta: https://x.com/commodoreofcl/status/1978122844925300899 / https://bsky.app/profile/commodoreofficial.bsky.social/post/3...

Skrivet av Pepsin:

Önskar "nya" Commodore all framgång men har svårt att se hur det ska kunna gå runt. Retrodatorer är kul men man måste vara ganska mycket nörd/insnöad på det för att faktiskt köpa "ny" retrohårdvara. De flesta är nog nöjda med att bara installera en gratis emulator på sin vanliga dator.

Datorerna de länkar till i det här sammanhanget är ju iofs inte egentligen retrohårdvara utan modern x86-64-hårdvara i retroförpackning.

Commodore OS Vision är en Linux-distribution. Den går väl att installera på vilken någorlunda modern PC som helst, även om den ursprungligen gjordes just för C64X / MyC64.

Den har lite för många gimmicks för min egen del, dock. Även om det är lite kul att emulatorer och vintage-programvara följer med.

Skrivet av Findecanor:

Commodore OS Vision är en Linux-distribution. Den går väl att installera på vilken någorlunda modern PC som helst, även om den ursprungligen gjordes just för C64X / MyC64.

https://www.youtube.com/watch?v=auFPFiSC6OE

Den har lite för många gimmicks för min egen del, dock. Även om det är lite kul att emulatorer och vintage-programvara följer med.

Haha tack för videon. Som om dom gjort ett OS för en person som varit nerfrusen sen 1985 och innan den får se allt som faktiskt finns nu så ska dom trolla honom... Jävligt skumt

Skrivet av meklubba:

Haha tack för videon. Som om dom gjort ett OS för en person som varit nerfrusen sen 1985 och innan den får se allt som faktiskt finns nu så ska dom trolla honom... Jävligt skumt

Typ något sådant, ja. Retrofuturism är väl vad de själva kallar det för.

Commodore gör nu även en FPGA version av klassiska C64, fast kan köras i motsvarance 50mhz 6502 mode om man vill köra lite GEOS eller så, men självklart också i C64ans orginalhastighet.. I videon var perifractic på fabriken i kina där dom tillverkar dem. Mycket spännande.

Mmmm nu blev jag sugen på att spela en massa c64 spel jag inte kommer ihåg namnet på men som man hade j*ligt roligt med som 9-10 åring

I brist på bröd får man ta en Commodore.

Skrivet av Tauri85:

Mmmm nu blev jag sugen på att spela en massa c64 spel jag inte kommer ihåg namnet på men som man hade j*ligt roligt med som 9-10 åring

Problemet jag haft med retro spel är att dom nästan aldrig varit så bra som jag mindes dom. Försöker komma på något som verkligen var bra nu trettio år senare och det är bedövande tomt.

Skrivet av Blahorga:

Problemet jag haft med retro spel är att dom nästan aldrig varit så bra som jag mindes dom. Försöker komma på något som verkligen var bra nu trettio år senare och det är bedövande tomt.

X-Com, Descent, Full Throttle, Command & Conquer, Civilization , Master of Orion, Dune 2, Need for Speed.
Etc. etc.

Mitt retro PC pysslande brukar drabbas av rejäla förseningar när man startar upp vissa gamla godingar.

Commodores "Workbench" var det första OS jag använde. 1988. Tiden går!

Skrivet av Svensktiger:

X-Com, Descent, Full Throttle, Command & Conquer, Civilization , Master of Orion, Dune 2, Need for Speed.
Etc. etc.

Mitt retro PC pysslande brukar drabbas av rejäla förseningar när man startar upp vissa gamla godingar.

Fina titlar, jag har en del av dem genom Steam och GoG men de kräver en hel del tålamod med UIt idag.
Ska man tillbaks till 64:ans spel så tror jag att det inte är lika kul och i vissa fall helt obegripligt.

Hur mycket jag än gillar min gamla C64 så har jag svårt att förstå hur någon normalbegåvad person är villig att pumpa in pengar i detta projekt. Visst, det finns bevisligen en del 50 plussare som är villiga att lägga pengar på en ny C64, men denna skara kan knappast vara tillräckligt stor för att väcka liv i ett sedan länge dött företag. Låt oss istället minnas det som en gång var och gå vidare. Vill man återuppleva gamla minnen så fungerar det aldeles utmärkt att köra dessa spel på i princip vilken dator/telefon som helst. Jag förutspår att projektet kommer rulla på i 18 månader, sedan kommer Christian Simpson ångra att han grävde upp detta lik och Commodore kommer konka.

