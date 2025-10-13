Edifier har genom åren gjort sig kända för att saluföra prisvärda och kompetenta datorhögtalare. Med den nya modellen New Cyber tar tillverkaren ut svängarna ordentligt när det kommer till formspråk. Datorhögtalaren ser helt enkelt ut som en liten dator.

Designen är tänkt att efterlikna ett litet akvariechassi med ett förvånansvärt detaljerat inre. På toppen av "pumpen" är högtalaren bestyckad med en lite display som kan visa bilder eller användas för att visa temperaturer eller belastning när den kopplas till en dator.

Själva högtalarelementen döljer sig i botten av chassit där den är utrustad med en 2.1 konfiguration med en total uteffekt på 60 W. Basen står för 40 W medan höger och vänster kanal är 10 W styck. New Cyber kan ta emot ljudsignal via Bluetooth, USB eller klassisk 3,5 mm.

Det är ytterst oklart huruvida enheten kommer att släpppas utanför Kina där priset är satt på 1 499 yuan eller ungefär 1 990 kronor.

Kul eller bara dumt? Diskutera i tråden!