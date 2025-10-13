Inte helt förvånande är AI det stora paradnumret när Apple avtäcker nästa generation av företagets egna systemkretsar. Lika lite förvånandeär det att den femte generationen av företagets egna systemkretsar kort och gott heter M5.

Processorerna tillverkas likt M4 på TSMC:s 3-nanometersnod men tar klivet från N3E till N3P vilket medför något högre transistordensitet. M5 kommer bestyckad med en tiokärnig grafikkrets där varje kärna är utrustad med en neuralaccelerator vilket Apple menar ska bidra med kraftigt ökad prestanda i AI-arbetslaster.

Noterbart är att med M5 börjar instegsmodellerna med tio kärnor för både grafikkrets och processor vilket är ett steg upp från föregående generation. Därtill ökar minnesbandbredden med 30 procent till 153 GB/s ställt mot föregångaren vilket har varit efterfrågat.

Vidare skryter tillverkaren om upp till 45 procent bättre ray tracing-prestanda vilket bör ge ett bra lyft i titlar som Cyberpunk 2077 som sedan en tid tillbaka finns tillgängligt för Apples OSX.

Den nya systemkretsen lanseras i Macbook Pro 14-tum, Ipad Pro samt i Vision Pro med förbokningar från och med i dag.

Är du sugen på att uppgradera? Diskutera i tråden!