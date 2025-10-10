I betalt samarbete med Electronic Arts.

I detta nu håller 64 spelare, plus reserver, på att ladda inför söndagens episka communitybatalj, Battlefield 6: Slaget.

För alla SweClockers-medlemmar som inte deltar på slagfältet handlar uppladdningen snarare om att hitta sätt att komma ur andra planerade söndagsaktiviteter, välja chipssort och skriva uppmuntrande ord till varandra i Slaget-kanalenGeeks Discord.

All information inför den stora onlinematchen mellan FZ och SweClockers hittar du nedan, inklusive de kompletta laguppställningarna.

På söndag möts SweClockers och FZ i Slaget – livestreamen börjar kl. 18.

Battlefield 6: Slaget – Hur spelas matchen?

Det finns inga regler i kärlek eller krig, dock i Slaget. SweClockers och FZ ska drabba samman i spelläget Conquest, på tre kartor. En karta har röstats fram av Team SweC, en av Team FZ och en är vald av @Wakkaah som programledare Slaget-streamen.

  • Antal spelare: 32 mot 32

  • Spelläge: Conquest

  • Kartor: Siege of Cairo, Operation Firestorm, Liberation Peak

  • Tidsåtgång Ca 3 timmar

  • När: Söndag 19 oktober kl. 18.00

Här följer du Slaget-streamen

Du följer Slaget live på Youtube, här på SweClockers eller på FZ. Streamen leds av @Wakkaah och båda lagens kaptener, @tompa och @Rosenvik, kommer att rapportera direkt från slagfältet under streamens gång.

Wakkaah programleder Slaget-streamen och lagledarna rapporterar direkt från slagfältet.

Klicka in på den kommande livestreamen och ställ in en påminnelse, så att du inte riskerar att missa något:

Här är medlemmarna som ska spela Slaget

Vissa har varit klara länge, andra tillkom precis på sluttampen, men både SweClockers och FZ:s lag är nu fyllda. I kulisserna väntar även ett gäng reserver, redo att hoppa in ifall någon skulle stupa innan eller under striderna.

Team SweC – här är de 32 spelarna som ska spela Slaget

Motståndet då? Team FZ intar slagfältet med 32 spelare som säkerligen redan plöjt ner en arbetsvecka var på att spela Battlefield 6. Utrustade med ergonomiska gamingstolar och snackspincetter som förhindrar ryggvärk och hala fingrar är de inställda på att kamma hem Slaget på söndag. Spänningen är olidlig!

Team FZ

  1. @Tompa (lagledare)

  2. Bussovic

  3. Fezk

  4. heady89

  5. Mos

  6. Widowmaker-EATTJ

  7. waco2006

  8. Stingshot

  9. dr00l

  10. Unholydude

  11. Ankh

  12. Boris

  13. B3vvan

  14. Sippil

  15. Flappas

  16. Kopro

  17. pajo2000

  18. Sk4sure

  19. Lulepower

  20. LancelotSwe

  21. Monki Rauklund

  22. Visual Prick

  23. JockeH

  24. omgponies

  25. dahlbäckkrome

  26. jerkerraner

  27. Pantalon

  28. Raven

  29. Force

  30. niklas.nox.gustavsson

  31. Sarkofag

  32. DyKarN

Följ Slaget och vinn Battlefield 6!

Häng med på söndag och heja fram Team SweClockers till seger i Slaget! Alla som följer streamen och är med i chatten kan dessutom vinna spelkoder till Battlefield 6. Missa inte det!

Slaget – FZ mot SweClockers i Battlefield 6 den 19 oktober

Årets stora prestigedrabbning närmar sig. Har du inte koll på vad Slaget handlar om, eller vill gå tillbaka och följa resan till det som lett fram till söndagens match, hittar du alla tidigare publicerade Slaget-artiklar här.

Tidigare artiklar om Slaget

