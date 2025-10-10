I betalt samarbete med Electronic Arts.

I detta nu håller 64 spelare, plus reserver, på att ladda inför söndagens episka communitybatalj, Battlefield 6: Slaget.

För alla SweClockers-medlemmar som inte deltar på slagfältet handlar uppladdningen snarare om att hitta sätt att komma ur andra planerade söndagsaktiviteter, välja chipssort och skriva uppmuntrande ord till varandra i Slaget-kanalen på Geeks Discord.

All information inför den stora onlinematchen mellan FZ och SweClockers hittar du nedan, inklusive de kompletta laguppställningarna.

Battlefield 6: Slaget – Hur spelas matchen?

Det finns inga regler i kärlek eller krig, dock i Slaget. SweClockers och FZ ska drabba samman i spelläget Conquest, på tre kartor. En karta har röstats fram av Team SweC, en av Team FZ och en är vald av @Wakkaah som programledare Slaget-streamen.

Antal spelare: 32 mot 32

Spelläge : Conquest

Kartor : Siege of Cairo, Operation Firestorm, Liberation Peak

Tidsåtgång Ca 3 timmar

När: Söndag 19 oktober kl. 18.00

Här följer du Slaget-streamen

Du följer Slaget live på Youtube, här på SweClockers eller på FZ. Streamen leds av @Wakkaah och båda lagens kaptener, @tompa och @Rosenvik, kommer att rapportera direkt från slagfältet under streamens gång.

Klicka in på den kommande livestreamen och ställ in en påminnelse, så att du inte riskerar att missa något:

Här är medlemmarna som ska spela Slaget

Vissa har varit klara länge, andra tillkom precis på sluttampen, men både SweClockers och FZ:s lag är nu fyllda. I kulisserna väntar även ett gäng reserver, redo att hoppa in ifall någon skulle stupa innan eller under striderna.

Motståndet då? Team FZ intar slagfältet med 32 spelare som säkerligen redan plöjt ner en arbetsvecka var på att spela Battlefield 6. Utrustade med ergonomiska gamingstolar och snackspincetter som förhindrar ryggvärk och hala fingrar är de inställda på att kamma hem Slaget på söndag. Spänningen är olidlig!

Team FZ Klicka för mer information @Tompa (lagledare) Bussovic Fezk heady89 Mos Widowmaker-EATTJ waco2006 Stingshot dr00l Unholydude Ankh Boris B3vvan Sippil Flappas Kopro pajo2000 Sk4sure Lulepower LancelotSwe Monki Rauklund Visual Prick JockeH omgponies dahlbäckkrome jerkerraner Pantalon Raven Force niklas.nox.gustavsson Sarkofag DyKarN

Följ Slaget och vinn Battlefield 6!

Häng med på söndag och heja fram Team SweClockers till seger i Slaget! Alla som följer streamen och är med i chatten kan dessutom vinna spelkoder till Battlefield 6. Missa inte det!