Desktop|Intel i5 12600|Asus Prime B760 Plus|Nvidia RTX 3070|Corsair DDR5 2x16GB|1TB M.2/1TB SSD
Mouse|Logitech G Pro|Keyboard|Xtrfy K4|Monitor|Asus PG279QM|Asus VG34VQL3A
Laptop|HP ProBook 4320s I3|525GB SSD|4GB DDR3|NAS|Synology 412+ 30TB
Phone|iPhone 13 128GB|Tab|Mi Pad 4 64GB|HTPC|Google TV|Server|Intel Nuc
Vad har du för datorrelaterade kunskapsluckor?
Desktop|Intel i5 12600|Asus Prime B760 Plus|Nvidia RTX 3070|Corsair DDR5 2x16GB|1TB M.2/1TB SSD
"as with all Debian release names, Sid takes its name from a ToyStory character. In the movie, Sid is the kid next door who breaks his toys and makes nasty creatures of them."
CPU: 9800X3D
Moderkort: MSI Gaming Plus X670E
GPU: Powercolor RX 9070 XT Hellhound
OS: Bazzite
Fractal Define 7 | Seasonic Prime Titanium 850W | ROG STRIX B550-E GAMING | AMD Ryzen 7 5800X3D | Thermalright TRUE copper w. 2x Noctua NF-A12x25 | 32GB TridentZ RGB 3600C16 | Asus GeForce RTX 4090 TUF Gaming OC | Samsung 980 Pro 1Tb | Samsung 970 EVO 1Tb | 2x Samsung 850 EVO 1Tb @ RAID1 | Samsung 870QVO 4Tb | LG OLED 42C4
EndeavourOS: Your search for the best Arch distro ends here
7800X3D » RX6950XT » G.SKILL 32GB » LG OLED42C35LA
Skrivet med hjälp av Better SweClockers
FD Define 7 Compact Solid | 7800X3D | ASUS Dual 4070 Super | MSI MAG B650 Tomahawk | G.Skill Trident 32GB 6000MHz CL30 | WD Black SN850X 2TB | Seasonic Focus PX 750W | Be quiet! Dark Rock Pro 4 | Silent Wings 4 | 2st LG 27" 144Hz IPS 2560x1440
Main: 5800x3D | Arctic Freezer III 360 | ROG STRIX B550-I | 32 GB DDR4@3600 MHz | Asus RTX 4080 Super TUF | Corsair RM850e | Fractal Design Define S