Vad har du för datorrelaterade kunskapsluckor?

Det jag undrar med min något otydliga frågeställning är helt enkelt om det finns någon del vad gäller ditt hårdvaruintresse där det finns kunskapsluckor du önskar att fylla. Detta gäller oavsett om du pysslar med datorer och hårdvara helt som hobby eller professionellt.

Personligen anser jag mig till exempel ha rätt bra koll på hårdvara generellt, framförallt på konsumentsidan då det är det jag arbetat med de senaste 13 åren och därtill haft som huvudsakligt intresse. Jag är däremot knappt mer bevandrad än en amatör vad gäller till exempel nätverk. Därtill har jag bara gått enstaka universitetskurser i programmering så skulle definitivt behöva putsa upp detta.

Hur ser det ut för dig?

Är inne på samma spår nätverk och skrivare, samt linux är heller ingen stark sidan tyvärr.

Är ganska bevandrad inom IT då det varit intresse sedan barndomen, och något jag arbetat professionellt med sedan alltid. Programmerar inget längre och har väl inte direkt stenkoll på BGP routing om man säger så, men någonting jag absolut inte har minsta koll på är Mac OS.
Annars använder jag både Windows men främst Linux (och då Debian)

"as with all Debian release names, Sid takes its name from a ToyStory character. In the movie, Sid is the kid next door who breaks his toys and makes nasty creatures of them."

Som relativt långvarig linux-användare har jag stora kunskapsluckor när det kommer till terminalens värld. Mest för att man behöver egentligen inte kunna det för att använda linux, handlar ju bara om att klippa och klistra från nätet oftast, eller AI nuförtiden (innan jag började med immutables, då behövs inte ens det nämnvärt) så jag har aldrig satt mig in i det.

Programmering önskar jag att jag kunde och hade intresse för.

Utöver det så hade jag gärna kört lite mer Linux, har enbart testkört det lite smått för några år sedan.

Det finns alltid kunskapsluckor att täppa till som inte är spännande, men av det jag alltid haft lust att lära mig mer om är 3D-modellering. Gärna i samband med att jag lär mig mer om 3D-skrivare.

Hade varit lättare att fråga vad jag kan istället, den listan hade blivit kortare

Men om man ska nämna några områden där jag har mina största luckor så är det helt klart programmering, linux, allt Apple relaterat t.ex.

Jag får ärligt talat jätteofta en släng av bluffsyndrom när jag sitter och jobbar med någon som är proffs inom ett område där jag inte är så insatt. Sen kickar omdömet in och överstyr reptilhjärnan: hade jag ägnat hundratals timmar åt det där området istället för de andra saker jag lärt mig under samma tid hade jag troligen varit rätt bra på det också. 😆

Det finns galet mycket jag inte är så bra på - och en hel del jag inte är så bra på längre. Det är lyxen med en teknisk karriär: man kan jobba sig bort från arbetsuppgifter man var bra på men som inte var så givande och bli ny och okunnig inom ett mer utmanande fackområde.

Nätverk är jag långt i från duktig på. Och Regex. Jag hatar regex!

Har väldigt bra koll på hårdvara, det är det största intresset helt klart. Har alltid vart någorlunda dålig på mjukvarusidan dock. Kan basics.

Försöker göra övergången till Linux lite bättre också, och har nu installerat Bazzite på min HTPC. Linux skulle jag vilja kunna mer av, då jag vill göra den övergången till min stationära någon gång.

Hur barn blir till 🤔

Annars är det väl RF kretsar och chip, rent av svart magi!

Vet inte hur pipelines fungerar eller snarare varför dom inte fungerar ibland
AppWithOutput | App -i CantGetOutPutHere

ffmpeg har -i pipe:0 - vilket funkar men ger indeterministisk resultat från att skriva och läsa temp fil

