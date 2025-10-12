Det optimala skrivbordet - finns det?

Har sedan i maj planerat, läst, kollat byggloggar, fotografier på setups från halva universum för att hitta det optimala skrivbordssetupen.

Bl.a. den eminenta skrivbordstråden: https://www.sweclockers.com/forum/trad/1094288-bilder-pa-ditt...

Nu skiljer såklart mina krav mot dina och andras såklart, alla har inte behov av stora eller flera skärmer och liknande.

Men det finns ju en röd tråd genom de flesta skrivbord med div. funktioner och saker som underlättar - oavsett om man är en hängiven gamer, programmerare eller bara sitter och styr sitt homelab och pillar på hemautomation hela dagarna.

Så nu har jag en fråga till er som orkar svara

Vad är viktigast på din desk setup? är det hållaren till hörlurarna, placering av skärmarna, en liten växt som bryter av det digitala?, rgb-belysning i cirkusens alla färger?.

Har du bild gör det inget heller.

För egen del så har jag mest landat i planeringsstadiet och köpt delar.

- Höj-/sänkbart bord med 180x80cm ekskiva

- 60mm hålborr och div. saker som passar i 60mm hål, t.ex. usb-hubb, trådlös laddare, sänkbar grendosa m.m.

- Pinsamt mycket olika kabelhållare och liknande för att få fast kablar.

- Högtalarstativ till ett par "bokhyllehögtalare"

- Div. PD-hubbar för att ladda telefoner, laptops etc.

- Hållare till datorn som göms under bordet, vill inte se den längre 😂 (ålderskris?)

Men jag kör fast - jag tror det finns mer saker att tänka på, så tips gärna om något du gjort på ditt skrivbord som underlättar eller förbättrar något, oavsett om det har en funktion eller bara är harmoniskt perfekt 😁