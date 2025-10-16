Problem efter byte till windows 11
Halloj, uppgraderade till 11 nyligen men nu kan jag inte aktivera brandväggen.
Kommer upp ett felmeddelande: Windows defender brandväggen kan inte ändra vissa av dina inställningar.
Felkod 0x800706d9
Hamnade att aktivera firmware tpm i bios innan jag kunde hämta windows 11, kan det ha någonting med saken att göra? Jag är väldigt lost när det kommer till windows greijer.
Skulle vara tacksam ifall någon kunde komma med lite tips
Testat något av detta? https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/4152068/p...
Här är en annan möjlig fix.
1-Press Win + R to open the Run window.
In the Run window, type services.msc and press Enter.
In the list of services, find Windows Firewall, Windows Update, Background Intelligent Transfer Service (BITS) and double-click on it.
Set the startup type to Automatic.
Check if the service is running. If not, click the Start button
