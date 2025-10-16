Problem efter byte till windows 11

Halloj, uppgraderade till 11 nyligen men nu kan jag inte aktivera brandväggen.

Kommer upp ett felmeddelande: Windows defender brandväggen kan inte ändra vissa av dina inställningar.

Felkod 0x800706d9

Hamnade att aktivera firmware tpm i bios innan jag kunde hämta windows 11, kan det ha någonting med saken att göra? Jag är väldigt lost när det kommer till windows greijer.

Skulle vara tacksam ifall någon kunde komma med lite tips