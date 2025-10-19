Amd R9 5900xt ny i låda

MrV
Medlem
●
Jag har en Amd R9 5900xt helt ny i obruten kartong, jag har fått den i utbyte för min gamla cpu som jag reklamerade hos Inet. Jag hade redan uppdaterat min dator så denna blev över. Aldrig använd eller urtagen ur lådan. Det är en Am4+ processor. Jag förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill.
Köparen står för ev frakt. Finns för avhämtning utanför Borlänge.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.