Amd R9 5900xt ny i låda

Jag har en Amd R9 5900xt helt ny i obruten kartong, jag har fått den i utbyte för min gamla cpu som jag reklamerade hos Inet. Jag hade redan uppdaterat min dator så denna blev över. Aldrig använd eller urtagen ur lådan. Det är en Am4+ processor. Jag förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill.

Köparen står för ev frakt. Finns för avhämtning utanför Borlänge.

