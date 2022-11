AMD Ryzen 7 3700X

Säljer en Ryzen 7 3700X, fungerar felfritt och är relativt sparsamt använd. Aldrig överklockad och har kört idle 70% av tiden.

Inköpt 2109-07-07, saknar originalkartong.

Betalning via swish, avhämtning i Göteborg. Köparen står för ev. frakt.

Specs:

CPU Cores: 8

Threads: 16

Max. Boost Clock: Up to 4.4GHz

Base Clock: 3.6GHz

L1 Cache: 512KB

L2 Cache: 4MB

L3 Cache: 32MB

Default TDP: 65W

Processor Technology for CPU Cores: TSMC 7nm FinFET

Unlocked for Overclocking: Yes

CPU Socket: AM4