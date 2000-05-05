5.1 surround Canton/Argon + Onkyo Receiver

Hej,

Dags att sälja mitt gamla 5.1 system då jag köpt nytt. Allt har fungerat fint för mig under många år och det är svårt att hitta bättre ljud för pengarna. Svårt att prissätta, men sätter utgångspris på 2000, hojta om det är orimligt.

Det som ingår är:

Onkyo TX-NR626 (AV-receiver)

Canton GLE 496 (golvhögtalare)

Argon 6344C (centerhögtalare)

Argon 6340 (surroundhögtalare)

Argon Sub 840 (subwoofer)

Sen ingår alla kopparkablar, banankontakter och optiska till suben så det är bara koppla in och köra. Enbart upphämtning och säljer om/när jag vill. Finns i Solna