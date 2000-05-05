Marknad Ljud

5.1 surround Canton/Argon + Onkyo Receiver

Annonsen är verifierad via IDkollen
Säljes Ljud Publicerad 2025-08-16
Utgångspris: 2 000 kr
Antal bud: 0 st
OBS! Bud är inte bindande

Logga in för att lägga ett bud.

Profilbild av MattyKCookie
MattyKCookie (Mathias)
Medlem sedan
Dec 2018
Foruminlägg
185
Annonser
21
Marknadsbetyg
5,00 / 5
Skicka meddelande
Stockholm, Solna
Avhämtning
2

Hej,

Dags att sälja mitt gamla 5.1 system då jag köpt nytt. Allt har fungerat fint för mig under många år och det är svårt att hitta bättre ljud för pengarna. Svårt att prissätta, men sätter utgångspris på 2000, hojta om det är orimligt.

Det som ingår är:
Onkyo TX-NR626 (AV-receiver)

Canton GLE 496 (golvhögtalare)

Argon 6344C (centerhögtalare)

Argon 6340 (surroundhögtalare)

Argon Sub 840 (subwoofer)

Sen ingår alla kopparkablar, banankontakter och optiska till suben så det är bara koppla in och köra. Enbart upphämtning och säljer om/när jag vill. Finns i Solna

Rapportera
Kommentarer till annonsen (2)
Läs fler kommentarer