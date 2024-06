2st gaming datorer

Datorn (inköpt under 2023) :

Be quiet! Pure Base 500 Svart

Be quiet! Dark Power 13 1000W

AMD Ryzen 9 7950X 4.5 GHz 81MB

ASRock X670E Pro RS Moderkort

Be quiet! Dark Rock Pro 4

Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 FURY Beast AMD EXPO

Kingston Fury Renegade M. 2 NVMe SSD Gen 4 2TB

ASRock Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming OC - 24GB

Datorn blir varm, så det behövs extra fläktar eller ha panelen öppen. Inte haft orken att åtgärda.

18 000 kr

Skärm (inköpt under 2023) :

AOC 27" AGON AG276QZD QHD OLED

5 000 kr

Datorn (inköpt under 2021) :

Fractal Design Meshify 2 Compact

Corsair RM850x

Intel core i9 11900

Asus Rog Strix Z590-F Gaming Wifi

Arctic Liquid Freezer II - 240mm

Asus RTX 3070 Ti Gaming 8GB

G.Skill Trident Z RGB Series 16GB (4x8GB) / 3200MHz / DDR4 / CL16

Samsung SSD 970 Evo Plus 1TB

12 000 kr

Skärmen (inköpt under 2021) :

Asus 32" ROG Swift PG329Q QHD IPS

3 000 kr

Finns i Karlshamnsområdet i Blekinge. Ingenting skickas, antingen hämtas eller komma överens om transport för kostnad. Säljes pga sjukdom.

Betalning sker via Swish. Kan givetvis säljas var för sig men ser gärna det som paket då inkomst pga flytt och sjukdom är nära stående.