Hej,

Jag tänkte sälja min Razer Core X som jag använt tillsammans med min Thinkpad X13 Gen 3 AMD ett bra tag nu.

Anledningen till varför den säljs är för att jag knappt spelar något längre, den samlar tyvärr bara damm.

Funkat bra med ett RX6600XT tillsammans med thinkpaden.

Det enda jag behövt göra är att byta ut fläkten i nätagget så den skorrade något enormt och att det finns lite skavanker på själva chassit (se bilder)

Tänkte mig 1000kr eller bud.

Hämtas helst upp i Huddinge eller på Gärdet där jag jobbar.