Planerat bygge 2026 - Vad ska jag hålla utkik efter?

Planerar att införskaffa en ny spelburk under första halvan av 2026.

Har börjat kika på komponenter och budget för att få en ekonomisk plan att gå efter framöver.

I dagsläget ser bygget ut som följande:

Budget mellan 20-25k är målbilden.

Önskemål/krav/frågor:

Kommer spela i 1440p

MMO/FPS/Strategi/RPG är mina huvudsakliga spel, allt från pixligt till hyperrealistiskt

Undviker gärna AMD-grafik

Inga krav på processor. är det värt att satsa på X3D istället?

Hur mycket flaskhals riskerar jag att utsätta mig för med detta bygge?

Vad ska man hålla utkik för som kan hända på marknaden närmaste 8-10 månaderna?

Tacksam för all input jag kan få