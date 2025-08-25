Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Planerat bygge 2026 - Vad ska jag hålla utkik efter?

Planerat bygge 2026 - Vad ska jag hålla utkik efter?

Planerar att införskaffa en ny spelburk under första halvan av 2026.
Har börjat kika på komponenter och budget för att få en ekonomisk plan att gå efter framöver.
I dagsläget ser bygget ut som följande:

Budget mellan 20-25k är målbilden.

Önskemål/krav/frågor:

  • Kommer spela i 1440p

  • MMO/FPS/Strategi/RPG är mina huvudsakliga spel, allt från pixligt till hyperrealistiskt

  • Undviker gärna AMD-grafik

  • Inga krav på processor. är det värt att satsa på X3D istället?

  • Hur mycket flaskhals riskerar jag att utsätta mig för med detta bygge?

  • Vad ska man hålla utkik för som kan hända på marknaden närmaste 8-10 månaderna?

Tacksam för all input jag kan få

Nvidia ska enligt relativt säkra rykten släppa super versionen av 50xx serien, tex 5070 super och 5070ti super, någon gång december 2025 eller januari 2026. Kan vara värt att kolla på beroende på pris.

Ja, det tycker jag. Ett vettigt moderkort för 1700-2000kr och en 7800x3D är nog trevligt.

Dessutom bör du satsa på lite snabbare minnen. 6000MHz verkar vara en sweet spot just nu

Hur stor skillnad är/var det i supervarianterna för 40xx-serien? Är det ett prisvärt alternativ så kan det ju absolut vara värt att hålla koll på.

Hade svårt att hitta stöd för så snabba minnen på moderkortssidan som inte kostade en halv förmögenhet. Har du något tips?

