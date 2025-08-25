Planerat bygge 2026 - Vad ska jag hålla utkik efter?
- Registrerad
- Jan 2012
Vad ska man hålla utkik för som kan hända på marknaden närmaste 8-10 månaderna?
Nvidia ska enligt relativt säkra rykten släppa super versionen av 50xx serien, tex 5070 super och 5070ti super, någon gång december 2025 eller januari 2026. Kan vara värt att kolla på beroende på pris.
Inga krav på processor. är det värt att satsa på X3D istället?
Ja, det tycker jag. Ett vettigt moderkort för 1700-2000kr och en 7800x3D är nog trevligt.
Dessutom bör du satsa på lite snabbare minnen. 6000MHz verkar vara en sweet spot just nu
- Plats
- Jönköping
- Registrerad
- Nov 2014
Nvidia ska enligt relativt säkra rykten släppa super versionen av 50xx serien, tex 5070 super och 5070ti super, någon gång december 2025 eller januari 2026. Kan vara värt att kolla på beroende på pris.
Ja, det tycker jag. Ett vettigt moderkort för 1700-2000kr och en 7800x3D är nog trevligt.
Dessutom bör du satsa på lite snabbare minnen. 6000MHz verkar vara en sweet spot just nu
Hur stor skillnad är/var det i supervarianterna för 40xx-serien? Är det ett prisvärt alternativ så kan det ju absolut vara värt att hålla koll på.
Hade svårt att hitta stöd för så snabba minnen på moderkortssidan som inte kostade en halv förmögenhet. Har du något tips?
- C++ och dess framtid att programmera minnessäkert - Hur går utvecklingen?1,5k
- Windows 95 fyller 3050
- 9900X3D spel / VR max 30000kr5
- Asrock hoppas stävja smältande kablar med temperatur-sensor7
- GPU-betyg utan verklighetsförankring6
- Snabbkoll: Har du blivit av med användarkonto?50
- Köpråd - Gamingskärm 1440p , budget ~2.5k0
- Fläktar i montech king pro9
- [LEK] Gissa spelet19k
- Vilken serie såg du senast?2,6k
- Köpes Söker delar till datorbygge.
- Säljes Mikrofon Tonor BM-700, arm och kablar
- Skänkes Kablar och adaptrar: Apparat, DVI-D, VGA, HDMI, Displayport
- Säljes Presentkort Webhallen 2999kr
- Säljes Gaming Dator
- Köpes RTX 3090
- Säljes 5800x3d kit
- Säljes Noctua NH-D15 G2 standard
- Säljes be quiet! System Power 9 600W 80 Plus Bronze
- Säljes Intel i5 12400f
- Asrock hoppas stävja smältande kablar med temperatur-sensor7
- MSI satsar på hårdvaru-waifus20
- Snabbkoll: Har du blivit av med användarkonto?50
- Windows 95 fyller 3051
- AMD om brända moderkort: Komplext problem19
- Moddare kör Doom på laddare8
- Kommentar: Det är aldrig rätt tid att köpa26
- Udda mATX-moderkort har fastlödd Ryzen-processor23
- AMD lägger ned styrkretsen B65035
- Noctua: Vi vill göra RTX 509023
Externa nyheter
Spelnyheter från FZ
- MGS Delta: Snake Eater – högt betygssnitt tightar till FZ High Score idag
- Gamescom Awards – Resident Evil Requiem stor vinnare, svenska Hela sticker ut idag
- Silent Hill f kallas soulslike – "oseriöst" tycker utvecklare idag
- Snake Eater-remaken tränar yngre förmågor inför Metal Gears framtid igår
- Assassin’s Creed Mirage får ett nytt gratis DLC igår