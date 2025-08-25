Forum Datorer och system Stationära datorer Support och övrigt Tråd

NYTT grafikkort - SMÅLAGG (Valorant)

NYTT grafikkort - SMÅLAGG (Valorant)

Hej!

Jag behöver lite hjälp.

Kortfattat; Jag köpte ett nytt grafikkort och tänkte testa AMD för första gången. Beställde ett 9070xt, men efter installation och efter att ha testat "allt" jag kunde komma på fick jag det inte att fungera. Så jag beställde istället hem ett 5070ti – men det verkar som att problemet ligger någon annanstans.

Problemet jag har är minilagg när jag spelar Valorant > framför allt det spelet jag verkligen vill kunna spela.
EDIT** Det är som att det laggar hela tiden väldigt väldigt lite.
Video här: https://youtu.be/K7L46UGpREY (Sjukt svårt att se men det är nästan konstant).
FUrMark2 - Score: https://www.gpumagick.com/scores/1517871
Screenshot FurMark: https://postimg.cc/F77Lvzq3
HWiNFO: (during Furmark) https://postimg.cc/p9y7YD1y

Setup:

  • Asus ROG Strix B550-F Gaming

  • *AMD Ryzen 9 5900X 12-core Processor, 3701Mhz

  • SeaSonic Focus GX V4 ATX 3 (2024) 1000 W 80+ Gold Certified Fully Modular ATX Power Supply

  • ARCTIC Liquid Freezer II 420 72.8 CFM Liquid CPU Cooler

  • DDR4 32 GB RAM

  • Samsung 970 Evo Plus 1 TB M.2-2280 PCIe 3.0 X4 NVME Solid State Drive

  • MSI GAMING TRIO OC GeForce RTX 5070 Ti 16 GB Video Card

  • ARCTIC Liquid Freezer II 420 72.8 CFM Liquid CPU Cooler

  • Asus TUF Gaming VG27AQ 27.0" 2560 x 1440 165 Hz Monitor

Saker jag testat:

  • Clean install av Windows (2 gånger)

  • EXPO

  • Installerat om spelet flera gånger

  • Uppdaterat BIOS 2 gånger (råkade till och med Bitlocker-låsa datorn)

  • Installerat alla drivrutiner

  • Memtest – utan några fel

  • Ändlöst letat i olika YT- och Reddit-trådar

Efter att ha rådfrågat vänner kom frågan upp om jag behöver byta moderkort eftersom jag bara har PCIe 4.0 – om grafikkortet kanske kräver mer ström.

Till saken hör också att detta är mitt första bygge, som jag byggt på steg för steg med tiden.
Så jag skulle uppskatta lite extra snäll hjälp när ni försöker guida mig, om det finns några vänliga själar )

Var hade ni börjat felsöka för att hitta grundorsaken till detta?

Uppskattar all hjälp!

Det är som det är och blir som det blir!

Har du aktiverat EXPO så att minnena inte bara köra i default hastighet?

Kollat så att inte cpu eller grafikkort överhettar och klockar ned sig?

Fractal Define 7 | Seasonic Prime Titanium 850W | ROG STRIX B550-E GAMING | AMD Ryzen 7 5800X3D | Thermalright TRUE copper w. 2x Noctua NF-A12x25 | 32GB TridentZ RGB 3600C16 | Asus GeForce RTX 4090 TUF Gaming OC | Samsung 980 Pro 1Tb | Samsung 970 EVO 1Tb | 2x Samsung 850 EVO 1Tb @ RAID1 | Samsung 870QVO 4Tb | Acer Predator X34

Nej du behöver inte byta moderkort för att få pci-e 5.0.

Har du testat en äldre version av grafikkortets drivrutiner?

Testa även att ändra från fullscreen till Windowed i spelet och se om det försvinner.

Vad menar du med minilagg? Förklara problemet mer så är det lättare att komma på vad det är som orsakar det. Ganska säker det inte har med pci-e 4.0 eller för lite ström att göra dock.

Skrivet av shugge:

Har du aktiverat EXPO så att minnena inte bara köra i default hastighet?

Kollat så att inte cpu eller grafikkort överhettar och klockar ned sig?

Yes XMP är aktiverat tack för påminnelse behöver?
Hur kollar jag om det överhettar sig bästa sätt?

Det är som det är och blir som det blir!

Skrivet av Superninjan:

Yes XMP är aktiverat tack för påminnelse behöver?
Hur kollar jag om det överhettar sig bästa sätt?

Med t.ex. hwinfo64.

Kolla både temp och klockfrekvenser. Dela gärna en screenshot här om du är osäker på hur det bör se ut.

Skrivet av SnowgubbeN:

Har du testat en äldre version av grafikkortets drivrutiner?

Testa även att ändra från fullscreen till Windowed i spelet och se om det försvinner.

Testade fullscreen, men samma sak, men det är fortfarande kvar. Nej ej testa att köra en annan drivrutin på grafikkort kan testa det, men däremot var det ju samma sak med AMD kortet grafikkort?

Det är som det är och blir som det blir!

Testat å kör ddu med drivrutinerna, testat en annan pcie kontakt med gpu till moderkort. Har du kopplat hdmi kablen till gpu o inte i moderkortet?. Har du rätt hz på skärmen? Vad kör du för lagring till spelet hårddisk eller ssd

Skrivet av Maskaren:

Vad menar du med minilagg? Förklara problemet mer så är det lättare att komma på vad det är som orsakar det. Ganska säker det inte har med pci-e 4.0 eller för lite ström att göra dock.

Uppdaterade inlägg med en video också, men det är som att det laggar hela tiden lite lite lite. Vet inte hur jag ska förklara det på nått annat sätt. :/

Det är som det är och blir som det blir!

Skrivet av SnowgubbeN:

Har du testat en äldre version av grafikkortets drivrutiner?

Testa även att ändra från fullscreen till Windowed i spelet och se om det försvinner.

Yes fullscreen i windowed är test samma sak, ska testa att ta hem en tidigare vers på grafikkort nu. Men det var samma sak med med AMD kortet...

Det är som det är och blir som det blir!

Blir det likadant om du tar bort FPS spärren?

Är du säker på att du har ändrat till högsta möjliga hz i nvidipanelen? Ser nästan ut som att det går i 60hz eller något sånt.

Vänta nu. Moderkortet har en AM4 socket och processorn är en AM5.
Kolla igen vad du har för hårdvara.

Känns som om det är något mjukvarurelaterat/inställning, typ vsync/gsync etc?

Kolla så Windows kör den Hz du önskar...

Skrivet av shugge:

Med t.ex. hwinfo64.

Kolla både temp och klockfrekvenser. Dela gärna en screenshot här om du är osäker på hur det bör se ut.

Körde Geeks3D(Fumark) under tiden fick detta resultat: https://postimg.cc/F77Lvzq3
När jag inte kör nått ligger GPU på 40 grader.

Det är som det är och blir som det blir!

Skrivet av calvinclown:

Kolla så Windows kör den Hz du önskar...

Tack bra tips! Jag har maxat! 143,97 Hz (Sen låst FPS på 133) bara för att se om det skulle lagga mindre!

Det är som det är och blir som det blir!

Skrivet av Haiwa:

Känns som om det är något mjukvarurelaterat/inställning, typ vsync/gsync etc?

Ja det kan det säkert vara, tidigare grafikkort har jag kört med Vsync, då min skärm har det.
Men vart/vad recommender du att jag testar?

Det är som det är och blir som det blir!

Skrivet av Hasseman84:

Vänta nu. Moderkortet har en AM4 socket och processorn är en AM5.
Kolla igen vad du har för hårdvara.

TACK, jag som hade lagt in fel ifrån förut det är såklart en AMD Ryzen 9 5990X den har AM4 socket. MY BAD

Det är som det är och blir som det blir!

Skrivet av hk-tray:

Är du säker på att du har ändrat till högsta möjliga hz i nvidipanelen? Ser nästan ut som att det går i 60hz eller något sånt.

Båda skärmarna såg ut att vara på 144Hz, däremot har jag låst FPS till 133 då det varit mycket spike upp och ner.

Det är som det är och blir som det blir!

Skrivet av Superninjan:

Tack bra tips! Jag har maxat! 143,97 Hz (Sen låst FPS på 133) bara för att se om det skulle lagga mindre!

Måste vara någon inställning då men laggar olika spel på samma sätt så kanske du kör på wiffi?

Skrivet av Superninjan:

TACK, jag som hade lagt in fel ifrån förut det är såklart en AMD Ryzen 9 5990X den har AM4 socket. MY BAD

En osläppt Threadripper?
Du kanske menar 5900X 😅.

Har du checkat disken / diskarna så att de är ok med CrystalDiskInfo?

Skrivet av trebrecks:

Testat å kör ddu med drivrutinerna, testat en annan pcie kontakt med gpu till moderkort. Har du kopplat hdmi kablen till gpu o inte i moderkortet?. Har du rätt hz på skärmen? Vad kör du för lagring till spelet hårddisk eller ssd

Ja nu har jag testat med några äldre vers - fortfarande samma
Har inte testat med annan PCIe kontakta mellan GPU till moderkort, ska testa har funderar på det själv med.
Yes DISPLAY porten är till GPU och ej moderkortet.
144 Hz på skärmen
Just nu ligger det på SSD disk... då min m.2 disk är bilock 2 veckor till hade gammal telefonnummer inställt på outlook.

Det är som det är och blir som det blir!

Skrivet av Superninjan:

Körde Geeks3D(Fumark) under tiden fick detta resultat: https://postimg.cc/F77Lvzq3
När jag inte kör nått ligger GPU på 40 grader.

CPU temp och klock då?

Cinebench kan du stresstesta med.

Jag ser dock inte det lagg du nämner i din video, men kollade via mobilen.

Skrivet av Razken:

En osläppt Threadripper?
Du kanske menar 5900X 😅.

Har du checkat disken / diskarna så att de är ok med CrystalDiskInfo?

Ja precis, herreguud 😂
https://crystalmarkdb.com/retro/scores/5525 - Vad ger den mig för info fattar 0.

Det är som det är och blir som det blir!

Skrivet av Superninjan:

Ja precis, herreguud 😂
https://crystalmarkdb.com/retro/scores/5525 - Vad ger den mig för info fattar 0.

Väldigt låga hastigheter på disken, så det lär vara felet.

Skrivet av Superninjan:

Ja precis, herreguud 😂
https://crystalmarkdb.com/retro/scores/5525 - Vad ger den mig för info fattar 0.

Dra ner zippen (CrystalDiskInfo), packa upp, kör Diskinfo64 och se efter om programmet varnar för fel eller visar låg hälsa på SSDn.

Du kan även dra ner Samsung Magican Software och kolla ifall det finns någon ny firmware för din SSD.

