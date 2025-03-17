Apex Pro, Razer Kitty, Chassi och mer!

Allt förutom chassi kan fraktas, mot frakstkostnad!

Priserna är inte satta i sten, så bara o skicka ett meddelande om du önskar köpa, om fler köper så vinner "högst bud"!

Wireless Razer Kitty Headset V2

Fungerar helt felfritt, max använd 3 gånger, otroligt bra skick.

Pris: 600kr

ASUS RT-AC51U Router

Fungerar utmärkt, följer med powerkabel.

Pris: 150kr

Steelseries Apex Pro Tangentbord

Funger super, även väldigt fint skick, sparsamt använt. Älskar detta tangentbordet, enda anledningen till att det säljs är för jag byter till vitt.

Pris: 1300kr

NZXT H7 Elite Chassi

Mycket gott skick, lätt att bygga i och en stilren deisgn.

Ingår: 1x 140mm fläkt & 3st 120mm Corsair fläktar (RGB krånglar då o då, men kanske hjälper att koppla dem rätt i RGB hubben, fungerar annars utmärkt).

Pris: 800kr

ASUS ROG Strix Helios Chassi

Fint skick, tillkommer 4st fläktar! Finns inbyggd RGB kontroll för framsidan av chassit & finns även knapp som styr fläktarnas hastighet.

Pris: 1500kr