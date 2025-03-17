Apex Pro, Razer Kitty, Chassi och mer!
Allt förutom chassi kan fraktas, mot frakstkostnad!
Priserna är inte satta i sten, så bara o skicka ett meddelande om du önskar köpa, om fler köper så vinner "högst bud"!
Wireless Razer Kitty Headset V2
Fungerar helt felfritt, max använd 3 gånger, otroligt bra skick.
Pris: 600kr
ASUS RT-AC51U Router
Fungerar utmärkt, följer med powerkabel.
Pris: 150kr
Steelseries Apex Pro Tangentbord
Funger super, även väldigt fint skick, sparsamt använt. Älskar detta tangentbordet, enda anledningen till att det säljs är för jag byter till vitt.
Pris: 1300kr
NZXT H7 Elite Chassi
Mycket gott skick, lätt att bygga i och en stilren deisgn.
Ingår: 1x 140mm fläkt & 3st 120mm Corsair fläktar (RGB krånglar då o då, men kanske hjälper att koppla dem rätt i RGB hubben, fungerar annars utmärkt).
Pris: 800kr
ASUS ROG Strix Helios Chassi
Fint skick, tillkommer 4st fläktar! Finns inbyggd RGB kontroll för framsidan av chassit & finns även knapp som styr fläktarnas hastighet.
Pris: 1500kr