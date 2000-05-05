Studiomonitorer / aktiva högtalare

Marknad Ljud

Ghostairn (Jimmy)
Västra Götaland, Skövde
Jag önskar köpa högtalare till min dator. Får gärna ha 3,5mm
Budget mellan 1-3000:-

Skriv vad ni har.

Bor i Skövde, om upphämtning är ett alternativ.

Väl mött

