Studiomonitorer / aktiva högtalare
Pris: 12 345 kr
Västra Götaland, Skövde
Jag önskar köpa högtalare till min dator. Får gärna ha 3,5mm
Budget mellan 1-3000:-
Skriv vad ni har.
Bor i Skövde, om upphämtning är ett alternativ.
Väl mött
