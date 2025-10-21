Det har sagts mer än en gång på kontoret sedan lanseringen av Asus och Microsofts ROG Xbox Ally X att den är grym rent hårdvarumässigt, men att användarupplevelsen är under all kritik. Vi kan kortfattat säga att trots marknadsföringen så är det ingen Xbox. Men. Tänk om det vore en Steam Deck? Vi tar reda på om operativetsystemet Bazzite gör upplevelsen bättre och om prestandan förbättras. (Spoiler: svaret är ja på båda frågorna)

Vad och varför?

Vi kan börja i änden med vad Bazzite är och varför man skulle vilja installera det. Bazzite är i grunden baserat på Fedora men är utvecklat med spelande som primärt användningsområde. Hela idén är att det ska strömlinjeforma processen för en användare att ladda ned och installera. Rent visuellt ser det ut som Steam Deck OS när du är i gamingmiljön, men du kan även skifta över till en desktopmiljö. Vid nedladdning får du välja om du vill ha det mer Steam Deck-liknande KDE eller det i min mening smidigare Gnome.

Då många Windows-baserade handhållna speldatorer har riktigt kompetent hårdvara, men i stor utsträckning ett operativsystem som inte är anpassat för denna typ av enhet är Bazzite ett svar på detta. Därtill kan det potentiellt ge dig ännu bättre prestanda i spel då det är minimalt med bakgrundsprocesser som körs. Bazzite kommer förinstallerat med Handheld Daemon eller HHD som är en mjukvara som gör konfiguration av egen fläktkurva, TDP eller andra inställningar för systemkretsen busenkla att komma åt.

Potentiella nackdelar beror väldigt mycket på hur du kommer åt dina spel. Är du primärt en Game Pass-spelare på PC är det kanske inte den bästa lösningen då det helt enkelt inte fungerar med Linux. Om du har ditt EA- eller Battlenet-konto länkat till ditt Microsoftkonto och loggar in i respektive utgivares launcher kan man kringå detta till viss mån.

Om du däremot som undertecknad har de flesta spel du vill komma åt via Steam kommer inte övergången till Linux att vara lika kännbar. Det kvarstår dock fortfarande restriktioner kring vissa onlinetitlar och hur de hanterar anti-fusk. Spelar du kompetetiva E-sportstitlar eller onlinespel bör du i så fall kika på en annan lösning. Därtill är vissa spel helt enkelt inte kompatibla med Steam Deck OS och Bazzite.

Hur?

För att installera Bazzite kommer du att behöva en USB sticka på förslagsvis 16 GB, en USB Type-C hub eller adapter samt för enkelhetens skull en uppsättning mus och tangentbord.

Du kommer även behöva ha tillgång till en dator. Om du ämnar att installera Bazzite på en oformaterad SSD är processen väldigt enkel men om du vill skriva över SSD:n som sitter förmonterad i din Ally behöver du först rensa den.

Detta då det finns skrivskydd på SSD:n direkt ur kartong som gör att du inte kan radera partitionerna under installations-processen. För att formatera SSD:n kan du antingen starta en installationssticka för Windows och radera partitonerna för att sedan avbryta installationen eller montera ut SSD:n och formatera den via en annan dator.

Alternativet jag väljer är dock att skapa en bootbar USB-sticka med Gparted Live. Därifrån kan partitionerna på SSD:n raderas och enheten startas om.

Via Bazzites hemsida väljer du vilken enhet du ska installera operativsystemet på samt vilket skrivbordsmiljö du vill ha. Därefter laddar du ned .iso-filen och skapar en bootbar USB-sticka via till exempel mjukvaran Rufus. Därefter startar du installationsprocessen genom att boota till USB-stickan via enhetens BIOS. När installationsprogrammet skall navigeras är det lättast att använda mus och tangenbord.

Efter att du valt vilken enhet Bazzite skall installeras på och konfigurerat de alternativ du vill ha startar processen och den kan ta en liten stund beroende på hur snabba din USB Hub och installationsmedia är.

När installationen sedan är genomförd känns mycket igen för den som någonsin har brukat en Steam Deck. En inloggning senare så är vi igång.

Efter att du bekantat dig med snabbknapparna och hur man navigerar operativsystemet är det dags att trycka på Xbox-knappen som tar dig till HHD-menyn. Ett tryck till på Y-knappen tar oss till den fullskaliga menyn för HHD där du kan konfigurera CPU och GPU-profiler, fläktkurvor, inmatning och dylikt.

Räds icke! Skull du ångra dig och vilja återgå till Windows 11 går det att använda funktionen för Cloud-återställning genom BIOS. Då kommer enheten att återgå till fabriksinställningar med Windows 11.

Prestandatest

Utöver att göra användarupplevelsen trevligare har det sedan tidigare visat sig att användare helt enkelt får bättre prestanda när de använder Bazzite. Vi undersöker givetvis hur det ligger till med detta på Rog Xbox Ally X.

Till hjälp tar vi Cyberpunk 2077 samt Shadow of the Tomb Raider. För att jämföra testar vi enheten dels i 35 W men även i 17 W. Därtill testar vi med grafikminnet inställt på Auto, 8 GB samt 12 GB. Slutligen genomförs testerna utöver med Bazzite installerat även med Windows 11 i skrivbordläge samt ytterligare en gång med Xbox Fullscreen Experience.

För Cyberpunk gäller upplösningen 1 280 × 720 pixlar med inställningarna low och uppskalning ställd på FSR 3 Quality. I upplösningen 1 920 × 1 080 pixlar skruvas inställningarna upp till "Steam Deck" med fortsatt uppskalning ställd till FSR 3 Quality. I Shadow Of The Tomb Raider testas 1 280 × 720 pixlar i inställningarna "Lowest" och 1080p i inställningarna "Highest". I båda fallen rapporterar vi snittvärdet samt lägstavärdet direkt från spelens inbyggda benchmark-verktyg.

Börjar vi med att kika siffrorna i vid 35 W och jämför konfigurationen med 12 GB grafikminne tar Bazzite ledningen med sex respektive åtta procent. Störst blir dock skillnaden vid 17 W där snitt-FPS ökar med hela 18 procent när Bazzite används. Det är en avsevärd skillnad med samma hårdvara.

Tittar vi på en högre upplösningen 1 920 × 1080 ändras siffrorna till en skillnad på lite drygt 10 procent vid 35 W och ungefär 15 procent vid 17 W.

I Shadow of the Tomb Raider är berättelsen densamma fast kanske ännu mer påtaglig. I vissa fall lyckas till och med 17 W-läget med Bazzite ligga i nivå med 35 W-läget när Windows är installerat. Det som gör att det är något mer komplicerat att jämföra i detta spel är att Windows-versionen per default ställs till DX12 medan Steam-versionen använder ett översättningslager för DX11 till Vulkan.

Sammanfattningsvis är det en kännsbar prestandskillnad mellan dessa två lägen och det är ett imponerand lyft vi kan notera när Bazzite används. Om skillnaden kommer att kunna minimeras längre fram med nyare drivrutiner och Windows-uppdateringar återstår dock att se.

Jag är inte arg, jag är besviken.

Inför lanseringen av Asus Rog Xbox Ally X slog Microsoft på stora trumman att full screen experience skulle ge en mer unison upplevelse. Till viss del har de lyckats då det är trevligare att navigera gränssnittet och när det fungerar så fungerar det ganska bra. De stora problemen är att det inte alltid fungerar.

Buggarna är påtagliga, alla funktioner är inte plats och det är minst sagt bökigt att direkt ur kartong navigera till fyra stycken olika appar för att genomföra alla uppdateringar.

Det blir mer frustrerade när man väl får Bazzite på plats och känner hur ett operativsystem utvecklat för den här typen av enhet kan och borde fungera. Det finns ingen anledning att skräda med orden, skillnaden är milsvid och inte i Microsofts fördel.

Givetvis finns det en hel drös fördelar med att ha Windows på sin handhållna enhet istället för Linux. Du har ett betydligt bredare spelstöd och kan köra i princip all mjukvara du är van vid. Min poäng är bara att det är synd att det kommer med en rejäl kostnad för användarvänligheten. För mig personligen är dock valet enkelt att göra, Bazzite installeras direkt på en handhållen enhet. De spel jag vill spela fungerar och du slipper brottas med Windows.

Jag vill dock framöver se en förändring som visar att Microsoft tar segmentet på allvar. Det är frustrerande att ett företag i den storleken hitills har ansett att "det fungerar" har varit tillräckligt bra. För dig som är sugen på vad världen utanför Microsofts murar har att erbjuda finns Bazzite tillgängligt gratis till en uppsjö av olika enheter. Det är kanske inte något för alla men det är utan tvekan något för mig.