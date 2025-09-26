40 tum i UW-format, eller 21:9 som det ofta kallas, innebär att skärmen har samma höjd som en 32-tums 16:9-skärm och expanderar 33 procent på kortsidorna. I detta fall har Samsung en VA-panel med hela 5 120 × 2 160 pixlars upplösning, kapabel till 180 Hz och med en omslutande krökningsradie på 1000R. Det vill säga att krökningen motsvarar en cirkel med en radie om 1 meter. Det finns inte många andra skärmar som ens närmar sig de specifikationerna.

Vem vill då ha denna skärm? Åtminstone alla som redan har förstått poängen med att spela i 4K och vill ha mer bredd. 5K-skärmar i denna variant kallas även WUHD och 5K2K. Sådana skärmar är i sig ovanliga doningar där endast ett dussintal modeller säljs idag avsedda för ett skrivbord. Ingen annan 52K2-skärm når heller 180 Hz för stunden. Samsung G7 är en väldigt otypisk skärm samtidigt som det också är en väldigt typisk Samsung-skärm.

180 Hz ger en trevlig marginal för adaptiv synk i spel som vinner på att renderas i 5K2K-upplösning. Skärmen följer VESA DisplayHDR 600 och kan alltså nå 600 nits i HDR. Med andra ord en skärm byggd för att spela igenom stora episka äventyr eller för den delen strategispel med extra bred översikt och detaljnivå på samma gång. Men den kan också med viss omsorg fungera utmärkt som allroundskärm och även arbetsskärm. Så länge du har huvudet på rätt plats i den rejäla krökningen då!

Välkommen till SweClockers testpiloter! SweClockers testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Erfarna datorentusiaster från forumet får tillfälle att på egen hand provköra de senaste produkterna i datorvärlden. Trevlig läsning och glöm för all del inte att kommentera! Testpilot: Thomas Ytterberg Användarnamn: @Laxpudding

Registrerad: 2013

Plats: Stockholm

Specialitet: Skärmar, färger, TV-apparater och Indoor Cycling Tidigare redaktör på Geeks som arbetat som testare och skribent sedan 90-talet med dåtidens datortidningar. Specialiserad sedan 00-talet på displayer och färgåtergivning samt kalibrerar yrkesmässigt. Växlar i perioder mellan att sträcktitta på TV-serier på TV-apparaterna han testar eller att spela igenom episka spel. Använder Fallout 4 som en evig godnattsaga. Om han inte sitter vid datorn sitter han på sadeln som cykelinstruktör på SATS fem dagar i veckan. Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av Samsung, som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Specifikationer Samsung 40" Odyssey G7 G75F WUHD 180Hz

Samsungs skärmar tenderar att vara röriga runt exakta modellbeteckningar. Den listas av Samsung webbshop som 40" Odyssey G7 G75F WUHD 180Hz medan Model Code är LS40FG750EUXEN. Butiker verkar variera vilken beteckning de använder där S40G75 är en vanlig variant. Annars kännetecknas skärmen av 5K2K-upplösning, 40 tum och 180 Hz vilket än så länge är egenskaper som endast den här skärmen besitter. Andra Odyssey G7-modeller vilka går under G75-beteckningen har andra egenskaper och man riskerar inte förväxla något.

Egenskap Värde Panelstorlek 40 tum med krökning 1000R Bildförhållande 21:9 Paneltyp VA Kontastförhållande 3 000:1 (mäter ≈3 000:1) Local Dimming Kantbaserad i kolumner Ljusstyrka 350 cd/m² (mäter ≈350 respektive ≈610+ cd/m² i SDR och HDR) Upplösning 5 120 × 2 160 pixlar Uppdateringsfrekvens 180 Hz VRR HDMI VRR och VESA Adaptive (48–180 Hz)

AMD Freesync Premium Pro Responstid 1 ms (GtG) HDR HDR10 och HDR10+

DisplayHDR 600 Färgdjup 10 bit Ingångar HDMI 2.1 × 2 (48 Gbps+DSC)

Displayport 1.4 (HBR3+DSC)

USB Type-B Utgångar 2 st. USB type–A (USB 3.2 gen 1, 10 Gbps)

3.5 mm-hörlur Högtalare Saknas Ljudutgång 3.5 mm hörlursutgång Stativjustering Höjd: 120 mm

Vridning: ca ±20 grader

Lutning/tilt ca -5/20 grader

Pivot: Nej Övriga funktioner CoreSync för ljus på baksidan

Picture-by-picture

Hårkors VESA-fäste VESA100 (inbyggt) Effektförbrukning Aktivt läge: 39/140 KWh/1000h (typisk/max)

Standby: 0.5 watt Mått Utan stativ (BHD): 929 × 423 × 196 mm

Med stativ (BHD): 929 x 599 x 304 mm

Förpackning: 1030 × 281 × 520 mm Vikt Utan stativ: 7,3 kg

Med stativ: 11,3 kg

I förpackning: 15,3 kg Pris 15 990 kr

Modellen är så långt jag kan greppa också sprillans ny och det finns inga firmware-uppdateringar när jag söker på europeiska eller amerikanska sidor.

Överlag är det en omfattande skärm med många funktioner och finesser där jag inte hunnit testa allt. För den som söker finns en Picture-by-Picture-funktion där du kan köra skärmen som två 2 560 × 2 160-skärmar sida vid sida.

Reflexfiltret är vad jag skulle kalla semimatt och dämpar hyfsat bra. Mot mörk bakgrund kan man i ett ljust rum se till exempel reflektionerna från bord, ansikte och kläder som någon form av svagt spräcklig hinna. Ganska så typiskt för en spelskärm.

Stativet är tungt och robust med möjlighet till vinkling, lutning och tolv centimeters marginal för höjdjustering. Jag föredrog att ha den i så rät vinkel som möjligt mot ansiktet på grund av att VA-paneler har begränsade vinklar.

Det är en ganska stor och bred panel som hänger på en arm och därför kan den plocka upp vibrationer från bordet. Knackar man på tangentbordet som ett skrivbordskrigande bergstroll kan skärmen skaka till. Det finns inbyggt VESA-fäste för den som söker andra lösningar.

Menyerna är Samsungs standardmenyer för deras spelskärmar och navigeras via knappsats på frontens undersida. Inte det rappaste systemet och det kräver tillvänjning innan man får till rätt knapptryckningar.

Spela och skala i 5K2K

Vettigt grafikkort rekommenderas och jag håller fortfarande på att återhämta mig från njuren (nåväl) jag fick sälja för att få tag på en RTX 3080Ti en gång i tiden. Till min glädje kör skärmen både DP1.4 med HBR3+DSC samt HDMI 2.1 med 48 Gbps+DSC och därför kan man nå 180 Hz, 5 120 × 2 160 med 10 bitars RGB/4:4:4 även med hyfsat äldre grafikkort.

Med andra ord full kapacitet över alla tre anslutningar så länge någondera HDMI eller Displayport-kraven ovanför uppfylls. Sitter man med en något äldre eller enklare bildkälla är man typiskt fast på 3 840 × 2 160/60 Hz eller skärmskalad 3 440 × 1 440 i 100 eller 120 Hz.

En enklare typ av anslutning skulle rent tekniskt kunna klara av dess 5K2K-upplösning i 30 Hz men skärmen rekommenderar 3 440 × 1 440 i 60 Hz till dessa enheter.

Angående skalning så har VA-panelen en fullt normal RGB-subpixelstruktur som underlättar för skalning och rendering, särskilt text. De fulla 5 120 × 2 160 pixlar med 150% skalning i Windows ger exakt samma skrivbordsyta som 3 440 × 1 440 fast då med mer än dubbelt så många pixlar för betydligt högre text- och grafikkvalitet utan synlig pixelstruktur.

Har du redan en fungerande strategi för 4K-rendering i spelen så är 5K2K ungefär runt 30 procent jobbigare för GPU:n att rendera vilket syns som just runt 30 procents förlust i FPS mot 4K/UHD-rendering. Måste du hänge dig till rendering i lägre upplösning likt 3 440 × 1 440 så går det rätt bra tack vare relativt höga 140 pixlar per tum.

Givetvis ser det mycket bättre ut att rendera i 5 120 × 2 160 men tvingas du rendera i 3 440 × 1 440 ser det inte värre ut än en skärm som normalt kör 3 440 × 1 440 som native-upplösning. 3 440 × 1 440 ser alltid sämre ut när man först lärt sig hur mycket bättre spelen ser ut renderade i 5 120 × 2 160. Skillnaden är att skalningen på en 5K2K-skärm ser mjukare ut där en panel som från början har 3 440 × 1 440 pixlar är distinktare men också pixligare med sin för ögat tydligare pixelstruktur.

Adaptiv synk även med Nvidia

Adaptiv synk är certifierad av AMD till Premium Pro-nivån och någon officiell G-Sync-certifiering finns inte. Fast då jag inte har något val här med mitt RTX 3080Ti har jag testat att klicka för G-Sync-inställningen och kan njuta av en till synes normalt fungerande adaptiv synk.

Adaptiv synk sker i 48–180 Hz genom både Displayport/VESA adaptive och HDMI VRR vilket öppnar för funktion mot exempelvis Playstation 5.

Felfritt? Inte helt, men felen uppstod för mig endast när det inte betydde mycket. Laddscener och menyer kunde flimra spontant men det var aldrig något jag kunde återskapa på beställning. Enstaka ryck skedde då och då vilket lika ofta kan vara att GPU:n går på knäna. Det blev många timmar av spelande utan att jag reagerade på att något var sämre än väntat.

Eftersläp och latens

Tillbaka till detta med VA-panel och deras kännetecken med eftersläp och dåliga vinklar är något som Samsung lyckas hantera delvis. Eftersläpen är inga problem i spel eller video utan detta är så gott som väntat för en spelskärm som inte är till för rappa spel.

Värt att nämna är att vi inte kan ändra på overdrive-inställningen ”Response Time” när vi har adaptiv synk igång. Den är utgråad. De flesta lär köra skärmen med adaptiv synk igång.

Latensen är relativt hög för en spelskärm och när jag mäter med en Murideo 7-signalgenerator är det 30 ms i 3 840 × 2 160/60 Hz och 15 ms 3 840 × 2 160/120 Hz. Tyvärr kan generatorn inte driva skärmen i 5K2K/180 Hz. Detta är inte tokhöga siffror eller problematisk på något sätt, utan mer en bekräftelse på att detta inte är skärmen för den som kör de allra rappaste spelen. Fast du som har de kraven hade nog inte läst hela vägen hit ändå utan gett upp tanken på skärmen redan när du läste specifikationerna.

VA-panel på gott och ont

VA-paneler är lite av Samsungs signum och tekniken företrädes av ett högre kontrastförhållande, 3 000:1 i panelen vilket öppnar för djupare svärta. Detta förutsätter att du sitter på rätt sätt framför panelen och är på armlängdens avstånd mitt framför panelen. Nackdelen är som bekant att vinklarna är begränsade i VA-paneler.

Så fort du kliver utanför denna ideala placering gör sig vinklarna påminda och färgerna och ljuset ändrar karaktär. Svärtan blir ljusare och ojämnheter mot kanterna blir tydligare.

Värt att tänka på om du tittar på skärmen i butik eller på en utställning. Är du i minsta fel vinkel ser det faktiskt rätt illa ut. I rätt vinkel döljs detta effektivt och jag kunde arbeta och spela på skärmen utan att märka av VA-panelens nackdelar. Så länge jag höll ljusstyrkan till en nivå som passade rummet vill säga.

Nu är det inte helt smärtfritt då VA-paneler varierar som mest runt svärtan. Beroende på hur jag rör huvudet kan jag få mörka skuggtoner att varierar i ljusnivå. Detta är förstås ett hinder om du har planer på färgkorrekthet och sådant som fotoredigering.

För spelande och allmänt bruk är det inga problem att tala om och en hög panelkontrast på 3 000:1 ger en djupare svärta än vad man får med en IPS-panel. Visst, någon OLED är det inte och där är jag förstås påverkad att min ordinarie skärm är helt svart när det ska vara svart. Så får man drömma om något är det en 5K2K-skärm med OLED för det hade löst allt detta.

Denna modell har även en local dimming-funktion som dock inte gör mycket väsen ifrån sig. Den är värd att nämna då Local Dimming-reglaget måste vara igång på Standard eller High-läget för att nå 600 nits ljusstyrka i HDR. Annars är du kvar på ungefär 350 nits som mest. Bidraget från local dimmingen är alltså mer ljus till delar av bilden i HDR. Den gör i praktiken närmast ingenting för svärtan.

Färger och kartonginställningar

Direkt ur kartong är skärmen inställd på Eco-läge då den är mörk både i tonkurva och ljusstyrka samt drar mot lila/magenta i vitbalansen. Det finns förbättringspotential och jag kalibrerar den rätt snabbt via Original-läget som ger minst färgfel från början.

Ljusstyrkan för SDR är som följer:

Brightness 50: 350 nits

Brightness 30: 230 nits

Brightness 26: 200 nits

Brightness 20: 160 nits

Brightness 15: 120 nits

Brightness 9: 80 nits

Brightness 0-6: 61 nits

För att få mer ljus i HDR behöver du köra local dimming på Standard eller High. Detta höjer ljusnivåerna till över 600 nits om du kör med Brightness 50. Eftersom local dimmingen inte gör så mycket lyfter detta även svartbotten i motsvarande grad. Standard- eller High-läget gör ingen större skillnad, bara du väljer någondera.

Det jag experimenterade med för att dämpa de lyfta skuggtonerna är Black Equalizer-reglaget, Gamma-reglaget men också att faktiskt sänka Brightness i HDR så att vi inte lyfter hela omfånget så högt. Fördelen med att undvika fullt blås i HDR är att ojämnheter i svärtan heller inte framträder lika tydligt när jag spelar i mörkt rum.

Nackdelen med att använda dessa reglage är att de är globala inställningar. Om jag exempelvis använder Black Equalizer-reglaget för att få en djupare svärta i HDR kommer den inställningen leva kvar med SDR-signal och med signal från andra källor vilka då kan bli för mörka. Detta är en väldigt vanlig miss i spelskärmars bildinställningar.

Oavsett vad: jag lyckas finna kompromisser där jag kan spela i både SDR och HDR och se att skärmen kan lyfta fram det positiva i båda situationer. Samtidigt är det uppenbart hur en bättre local dimming hade kunnat bidra så mycket mer, särskilt för HDR.

Sammanfattning och slutsats

Det som utmärker S40G75 är dess höga 5K2K-upplösning, 40 rejäla tum, dess krökning och dess prislapp. Redan där har vi skrämt bort många för det är inte skärmen man vill ha eller har råd med. Detta är samtidigt en skärm som inte har många motsvarigheter på marknaden. Om du är ute efter just den här typen av skärm finns det nästan inga motsvarigheter och inte till samma pris.

För dig som är med på vad 4K-upplösning ger för spelande och vill förflytta dig till det breda perspektivet kan detta vara alldeles rätt skärm. I sammanhanget med andra 5 120 × 2 160-skärmar för ett skrivbord är S40G75 faktisk att betrakta som en av de skärmarna vilka kostar mindre. Där den dessutom kan köra i 180 Hz vilket är mer än någon annan 5K2K-skärm jag känner till just nu. I stunden alltså bra kombination av pris och prestanda.

Samsung Odyssey G7 S40G75 ger den spelupplevelsen jag eftersöker och förväntar mig. Skärmen kan fortfarande agera allroundskärm så länge jag sitter still framför skrivbordet. Skärmen är inte perfekt men heller inte en omöjlig skärm på något sätt så länge du har modern hårdvara. Det blev några sena spekvällar och hela artikeln är skriven på och alla bilder är dessutom photoshoppade på den här skärmen. Det fungerade enligt förväntan.

Hade skärmen haft en bättre local dimming hade det varit guldnivå, för detta hade maskerat den varierande svärtan hos en bred VA-panel. Nu är det silvernivå. Definitivt inte en skärm för alla, fast för rätt person är den något som annars inte riktigt existerar på samma nivå eller till samma pris.

Positivt:

Upplösningen och frekvensen

Omslutande spelupplevelse

5K2K med spelperspektiv

Negativt:

Bättre local dimming hade onekligen hjälpt

Kräver intrimming för att passa individen

Pris för Samsung Odyssey 7 G7 S40G75 är när detta skrivs 15 990 kronor.