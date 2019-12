Valve avslöjar Half-Life: Alyx för VR-headset

Frågan om Valve någonsin släpper en uppföljare till Half-Life 2 har gett upphov till en lång rad internetskämt; som att Valve inte kan räkna till tre (3). Nu hela 15 år senare avslöjar Valve att det blir ett tredje Half-Life i ordningen, men den som sett fram emot Half-Life 3 kan komma att bli besviken.

We’re excited to unveil Half-Life: Alyx, our flagship VR game, this Thursday at 10am Pacific Time.



Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw