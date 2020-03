Sony Playstation 5 får supersnabb SSD-enhet och AMD-hårdvara

Tidigare i veckan överraskade Microsoft med tillkännagivandet av hårdvaran i Xbox Series X, vars specifikationer med åtta Zen 2-kärnor och rejäl integrerad grafikdel som enklast kan beskrivas som en prestandadator. Nu möter Sony upp med att lyfta på skynket för sin nästa generation – Playstation 5.

Specifikationer: Sony Playstation 5

Playstation 5 Xbox Series X Playstation 4 Pro Playstation 4 Processor 8 × Zen 2

Upp till 3,5 GHz med SMT 8 × Zen 2

3,8 GHz

3,6 GHz med SMT 8 × Jaguar

2,13 GHz 8 × Jaguar

1,6 GHz Grafikdel 10,28 TFLOPS

36 CU

Upp till 2,23 GHz

Anpassad RDNA 2 12 TFLOPS

52 CU

1,825 GHz

Anpassad RDNA 2 4,2 TFLOPS

36 CU

911 MHz

Anpassad GCN + Polaris 1,84 TFLOPS

18 CU

800 MHz

Anpassad GCN Kretsyta Den finns 360,45 mm² 325 mm² 209 mm² Tillverkning TSMC 7nm+ TSMC 7nm+ TSMC 16nm TSMC 16nm Minne 16 GB GDDR6

14 000 MHz 16 GB GDDR6

14 000 MHz 8 GB GDDR5

6 800 MHz 1 GB DDR3 (OS) 8 GB GDDR5

5 500 MHz Bandbredd 448 GB/s 10 GB (560 GB/s)

6 GB (336 GB/s) 217,6 GB/s 176 GB/s Intern lagring 825 GB NVME SSD 1 TB NVME SSD 1 TB HDD 500 GB HDD

1 TB HDD Prestanda, lagring 5,5 GB/s (rådata)

8–9 GB/s (komprimerat) 2,4 GB/s (rådata)

4,8 GB/s (komprimerat) 50–100 MB/s 50–100 MB/s Optisk läsare 4K UHD Blu-ray 4K UHD Blu-ray Blu-ray Blu-ray Prestandamål Säkert 4K vid 60 fps

Upp till 120 fps 4K vid 30 fps

Upp till 60 fps 1080p vid 30 fps

Upp till 60 fps

Enligt Sony Playstations systemarkitekt Mark Cerny är den stora nyheten i den nya generationen en SSD-enhet, inte kraftfullare grafik och processor även om dessa också är viktiga. Anledningen till detta är att en mekanisk hårddisk är flaskhalsen som utvecklare ständigt måste arbeta runt och i slutändan kompromissa för.

Som exempel tar Cerny en mekanisk hårddisk i Playstation 4, som tar i runda slängar 20 sekunder för att ladda 1 GB data. Med Playstation 5 som bestyckas med en SSD-enhet ska tiden ha kapats radikalt till blott 0,27 sekunder och det för dubbelt så mycket data (2 GB).

Hastigheterna öppnar helt nya möjligheter utöver att eliminera laddningstider. Andra konkret exempel som tas upp är strömning och inte minst spel som utspelar sig i stora öppna världar, där detaljrikedom och antalet olika objekt i dagsläget är begränsade av den mekaniska hårddisken.

Avslutningsvis talar Cerny om en annan fördel. Med en mekanisk hårddisk måste alla kritisk data laddas in i systemminnet, men med en SSD-enhet kan de texturer och data som behövs laddas in löpande under spelets gång. Det innebär större svängrum för utvecklare och i praktiken att mer primärminne finns tillgängligt.

SSD-enhetens kontrollerkrets är en egen kreation av Sony och har totalt tolv kanaler, som ansluts till NAND-minnet. Det här gör att enheten når hastigheter på upp till 8–9 GB/s, vilket är högre än de 4,8 GB/s Microsoft utlovar med Xbox Series X.

För den som är i behov av mer lagring talar Sony om att SSD-enheter är dyra, vilket begränsar kapaciteten i enheten de levererar. Bolaget kommer att stödja helt vanliga M.2 SSD-enheter, som kan installeras direkt i SSD-enheten, men med en hake – de måste vara minst lika snabba som enheten i Playstation 5 och certifieras av Sony. En lista på certifierade enheter släpps senare under året.

Det finns vid det här laget gott om Playstation 4 och dessa blir som brukligt kompatibla med Playstation 5. Dessa behöver inte installeras på en SSD, utan kan husera i en extern mekanisk hårddisk som ansluts till Playstation 5 över en USB-anslutning.

Systemkretsen i helhet är ännu en gång utvecklad i samarbete med AMD och arkitekturerna är således hämtade från AMD. Grafikdelen baseras på bolagets kommande arkitekturen Radeon DNA 2 (RDNA 2) och likt Microsoft Xbox Series X med särskilda anpassningar.

Trots att RDNA 2 kommer från AMD skiljer en del från tidigare GCN, vilket gör att Sony måste säkerställa att varje spel fungerar. Enligt Cerny ska nästan alla spel för Playstation 4 (Pro) fungera vid lansering, medan de som inte hinns med till dess tillkommer senare.

Sony Playstation 5 får likt Xbox Series X stöd för ray tracing. För Sonys del används "samma metod som på PC-sidan", det vill säga samma metod som AMD ska nyttja med kommande grafikkort. Varje beräkningsenhet får en så kallad "Intersection Engine" som accelererar strålspårningen, i likhet med att Nvidia parar ihop kluster av CUDA-kärnor med en RT-kärna.

Grafikdelen i spelkonsolen har 36 beräkningsenheter, det vill säga samma antal som i Playstation 4 Pro, men med arkitekturen RDNA 2 och mer än en dubblering i klockfrekvens. Det ger en teoretisk beräkningskraft om 10,28 TFLOPS, det vill säga en bit under Xbox Series X som ligger på 12 TFLOPS.

En stor skillnad från Xbox Series X är att AMD inte har klockfrekvenserna låsta för processorkärnorna och grafikdelen. Sony Playstation 5 nyttjar en variabel klockfrekvens, i PC-världen det som kallas turbofrekvenser, och likt AMD:s vanliga processorer med integrerade grafikdelar delar båda delar på strömbudgeten.

Alla spel skapas olika och beroende på speltitel kan antingen processorkärnor eller grafikdel vara flaskhals. För detta använder Sony AMD:s nya teknik för bärbara datorer, Smartshift, som gör att CPU och GPU dynamiskt kan ge den ena kan ge andra en del av sin strömbudget när den inte behöver allt svängrum.

På processorsidan handlar det om 8 kärnor Zen 2 med stöd för Simultaneous Multithreading (SMT) för totalt 16 trådar. Samtliga kärnor har en dynamisk klockfrekvens på upp till 3,5 GHz. Det kan jämföras med en fast klockfrekvens på 3,6 GHz för Xbox Series X med SMT aktiverat, vilket kliver upp till 3,8 GHz om spelutvecklare väljer att slå av SMT.

Sony Playstation 5 lanseras likt Microsoft Xbox Series X lagom till julhandeln, det vill säga mot senhösten och sannolikt tätt inpå Black Friday.

Nyheten uppdateras löpande ...