Microsoft Flight Simulator kommer till Steam den 18 augusti

Den långlivade serien Flight Simulator från Microsoft släpptes i version 1.0 redan 1982 och med jämna mellanrum har nya versioner gjort entré. Flight Simulator X är den senaste tillgängliga versionen och börjar bli till åren med lansering redan 2006, men för den som önskar en mer uppdaterad tur i förarhytten gör snart nästa version debut.

Microsoft avtäckte spelet under 2019 års E3-mässa och visade där finslipad grafik och ökad realism genom att i realtid strömma satellitdata och ett luftrum med flera spelare genom understöd från molntjänsten Azure. Utöver tillgänglighet genom Microsofts applikationsbutik och Xbox Game Pass för PC står nu klart att den högtflygande titeln också kommer till Steam, och lanseringen sker som på övriga plattformar den 18 augusti.

Precis som i Microsofts applikationsbutik handlar det om tre nivåer även på Valves plattform. Samtliga kan förköpas redan nu och prismässigt gäller 70, 90 och 120 USD för standard-, deluxe- respektive premium deluxe-utgåvorna, där antal medföljande flygplan samt detaljerade flygplatser skiljer dem åt. Den billigaste utgåvan innehåller 20 flygplan och 30 flygplatser, medan den mest påkostade versionen vrider reglagen till 30 plan och 40 flygplatser.

Microsoft meddelar därtill att de lyssnat på användarskaran som söker extra verklighetstrogen flygning genom TrackIR och virtuell verklighet (VR), där förstnämnda är en funktion för att styra kameran i spelet genom avläsning av huvudets rörelser. Stöd för detta bakas in från dag ett. I samband med att HP släpper sitt VR-headset Reverb G2 senare under året, adderas också stöd för just VR.

Som tidigare känt rekommenderas relativt höga systemkrav, medan kraven för optimal spelupplevelse innehåller något ovanliga detaljer såsom 32 GB primärminne och nätverksuppkoppling om 50 Mbps. Oavsett krav på bildfrekvens och ögongodis kräver spelet 150 GB lagringsutrymme och Windows 10. I skrivande stund är det oklart om TrackIR- och VR-hårdvaran kan drivas enligt tidigare systemkrav.

