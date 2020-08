Sony lanserar WH-1000XM4 – fjärde generationens brusreducerande hörlurar

Marknaden för brusreducerande hörlurar dominerades länge av amerikanska Bose, men konkurrensen har på senare år blivit allt mer hård sedan flertalet kompetenta konkurrenter anslutit sig till kampen om konsumenternas öron. Den mest kritikerrosade av dessa är japanska Sony, som under 2016 gjorde en storstilad entré med sina trådlösa hörlurar WH-1000X.

Sedan dess har företaget förbättrat hörlurarnas brusreducering och komfort med nya iterationer, där den senaste upplagan WH‑1000XM3 släpptes under hösten år 2018 och skördade mycket goda omdömen hos både recensenter och slutanvändare. I enighet med tidigare rykten har det nu blivit dags för Sony att lansera den fjärde generationen av hörlurarna.

Sony WH-1000XM4 är vid första anblick väldigt lika sina föregångare, med en avskalad design och kåpor som omsluter användarens öron. Företaget har dock gjort vissa komfortmässiga förbättringar, däribland mjukare och större öronkuddar som bättre ska distribuera trycket från lurarna. Därtill har man gjort väggen på öronkåporna tunnare för att ge ett utökat utrymme för öronen.

Medan de nya hörlurarna använder sig av samma QN1-krets för brusreducering som sina föregångare WH-1000XM3 har Sony implementerat en ny algoritm i kretsen för att filtrera bort ytterligare brus. Förbättringarna mot föregångaren syns främst i området mellan det mellersta och övre registret, där företaget återigen slår sig för bröstet och hävdar klassledande brusreducering på marknaden.

Medan kretsen för brusreducering är densamma har systemkretsen för Bluetooth och ljudbearbetning bytts ut. Sony specificerar inte vilken krets som används, men tidigare uppgifter gör gällande att denna kommer från taiwanesiska Mediatek. Stöd finns för trådlös överföring via formaten SBC och AAC samt företagets egna högupplösta LDAC, medan Aptx och Aptx HD från föregångaren stryker på foten.

Med WH-1000XM3 introducerade Sony bearbetningstekniken DSEE HX, vilken används för att återskapa information i kraftigt komprimerad musik för att efterlikna originalfilen. Till nykomlingen uppgraderas tekniken till DSEE Extreme, där denna nu tar hjälp av maskininlärning för att förbättra resultatet av uppskalningen. Användandet av tekniken är valfri och aktiveras via den tillhörande appen.

En efterlängtad funktion som finns hos många konkurrenters modeller är möjligheten att ha hörlurarna uppkopplade mot flera enheter samtidigt. WH-1000XM4 kan kopplas upp simultant mot två enheter, där hörlurarna automatiskt växlar över till enheten där ljud spelas upp eller får ett inkommande samtal.

Likt föregångaren går det att aktivera ett "transparens"-läge genom att placera handen på den högra öronkåpan, vilket stänger av brusreduceringen och släpper igenom externt ljud via de inbyggda mikrofonerna. Till nykomlingen implementeras även "speak to chat", vilket aktiverar den tidigare nämnda funktionen och pausar musiken när hörlurarna känner av att användaren pratar.

Tekniken för att urskilja användarens röst till "speak to chat" används även för vanliga telefonsamtal som görs via hörlurarna. Tanken är att via digital bearbetning lyfta fram användarens röst och göra denna mer tydlig för personen på andra sidan samtalet.

En annan funktion som implementeras på WH-1000XM4 är avkänning om användaren tar av sig hörlurarna, vilket automatiskt pausar musiken för att sedan återuppta denna när användaren tar på sig lurarna igen. Om hörlurarnas tas av under en längre period stängs de av automatiskt för att spara på batteritiden. Även denna funktion är valfri att använda och regleras via den tillhörande appen.

Utöver detta är mycket sig likt från föregångaren WH-1000XM3, där batteritiden återigen är specificerad till 30 timmar med brusreducering aktiverad. Laddning sker via USB Type-C, där en snabbladdning på 5 minuter ger upp till 5 timmars trådlös speltid. Den som vill använda hörlurarna trådat kan göra detta via en medföljande kabel med 3,5 mm-kontakt.

Sony WH-1000XM4 väntas finnas tillgängliga i handeln under augusti månad med ett rekommenderat pris på 4 000 kronor inklusive moms. Hörlurarna finns tillgängliga i färgerna svart samt silver.

Använder du brusreducerande hörlurar idag eller är du intresserad av att hoppa på tåget? Dela med dig av dina tankar och erfarenheter i kommentarstråden!