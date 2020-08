Intel presenterar Tiger Lake med Willow Cove och grafikkretsen Xe LP

Förra året lanserade Intel de första processorerna med arkitekturen Sunny Cove, vilka framtställdes på företagets 10 nanometers-process. De kom i form av familjen Ice Lake vilken fokuserade helt på strömsnåla modeller för bärbart bruk. Nu ett år senare är det dags för nästa generation som stavas Willow Cove där en del förbättringar och första Xe-grafikkretsen med Xe LP (Low Power) erbjuds.

Med Tiger Lake väntas Intel ta stora kliv framåt på många fronter ställt mot förra generationen Ice Lake, där bland annat arkitekturen Willow Cove är en viktig del i kedjan. Som grund används den tidigare arkitekturen Sunny Cove men med Willow Cove har cache-strukturen omarbetats och begåvas nu med 1,25 MB "non-inclusive" ML-Cache.

Tiger Lake får även säkerhetsskyddet Control-Flow Enforcement Technology (CET) som presenterades tidigare i sommar. Efter sårbarheterna som uppenbarades med Spectre och Meltdown har bolaget kämpat med att täppa för säkerhetshålen, där CET väntas råda bot på majoriteten av bristerna.

Dessa nyheter ihop med nya transistortekniken Superfin ger Willow Cove betydligt högre klockfrekvenser ställt mot Sunny Cove vid samma spänning. Enligt Intels egna mätningar väntas den maximala turbofrekvensen landa en bra bit ovanför 4,5 GHz, där förra generationens Sunny Cove klingade av omkring 4 GHz.

Sett till minneshastigheter får Tiger Lake officiellt stöd för LPDDR4X-4267 och DDR4-3200, där den förstnämnda är ett kliv upp från LPDDR4X-3733 med Sunny Cove. Utöver det avslöjas även stöd för nästa generations minnesstandard med LPDDR5-5400 och processorserien är därmed redo för övergången till DDR5.

Med Tiger Lake lämnar Intel även Iris-grafikkretsen bakom sig och tar nu del av Xe-arkitekturen i form av Xe LP (Low Power). Totalt har Xe LP 96 beräkningsenheter (EU) och 3,8 MB L3-cache som tillsammans ska ge ett ordentligt uppsving i prestanda ställt mot tidigare Iris-kretsen i Ice Lake-familjen. Därtill uppges även energieffektiviteten ha förbättrats till Tiger Lake.

Med Tiger Lake tar Intel även chansen att slänga in senaste generationens anslutningstekniker såsom Thunderbolt 4 och USB 4, där båda får en hastighet upp till 40 Gb/s per port. Därutöver stöds Displayport över USB Type-C för både USB 4 och Thunderbolt 4, vilket bland annat innebär anslutning till skärmar via USB Type-C istället för en traditionell Displayport-kontakt. Avslutningsvis läggs stöd till för dedikerad lagring över en PCI Express 4.0-länk med bandbredden 8 GB/s.

Intels processorfamilj Tiger Lake väntas enligt tidigare uppgifter lanseras officiellt i början av september medan säljstarten av datorer med processorerna planeras till hösten.