AMD ger smakprov på Radeon RX 6000 – nya kylaren visas upp på bild

När Nvidias stora avtäckande av Geforce RTX 3000-serien var i antågande valde bolaget att presentera kylarlösningen i förväg. Tanken med upptåget var sannolikt att ge den nya lösningen egen uppmärksamhet så att den inte skulle drunkna i havet av nyheter som avtäcktes i samband med det stora lanseringsevenemanget, och AMD väljer nu att ta inspiration från konkurrentens strategi.

I ett Twitter-inlägg på företagets Radeon-konto publiceras en bild på ett grafikkort ur Radeon RX 6000-serien, med arkitekturen RDNA 2 under huven. Inlägget nämner inga detaljer om vilken modell det handlar om, men eftersom kylaren bestyckas med tre fläktar och strömtillförsel sker över två 8-pins PCI Express-kontakter handlar det sannolikt om en prestandamodell.

Take a first look at the design of the new Radeon RX 6000 series. Our upcoming @AMD RDNA2 graphics cards will feature a brand new cooler design, and you can study every angle yourself on our Fortnite Creative Island. 8651-9841-1639. pic.twitter.com/KGQAOXDivZ