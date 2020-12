Att minnestypen DDR5 tar över stafettpinnen från dagens DDR4 är ingen högoddsare, så inte heller att tekniken väntas fasas in under år 2021. Tidigare har exempelvis EDA-bolaget Cadence lovat att minnesmoduler baserade på DDR5 blir verklighet under innestående år, tätt följt av att standardiseringsorganet JEDEC spikat dess specifikation.

Sedan dess har DDR5 närmat sig skarp implementation, där den senaste utvecklingen rör SK Hynix och bolagets samarbete med Intel gällande minnestypen för serverbruk. Här talar den sydkoreanska minnesjätten om Intel Xeon-processorer i "Sapphire Rapids"-familjen, som väntas debutera sent under år 2021 – en tidsperiod nu även taiwanesiska Teamgroup siktar på för säljstart av DDR5-minnen.

Specifikation DDR5 DDR4 DDR3 LPDDR5 Maximal kretsdensitet 64 Gb 16 Gb 4 Gb 32 Gb Maximal modulstorlek (UDIMM) 128 GB 32 GB 8 GB - Maximal hastighet 6,4 Gbps 3,2 Gbps 1,6 Gbps 6,4 Gbps Kanaler per modul 2 1 1 1 Total minnesbredd (icke-ECC) 64-bitars (2× 32-bitars) 64-bitars 64-bitars 16-bitars Minnesbanker (per grupp) 4 4 8 16 Antal minnesbanksgrupper 8/4 4/2 1 4 Instruktioner per klockcykel BL16 BL8 BL8 BL16 Spänning I/O (vdd) 1,1 v 1,2 v 1,5 v 1,05 v Spänning register (Vddq) 1,1 v 1,2 v 1,5 v 0,5 v

I ett lätt floskelosande pressmeddelande ämnar bolaget nämligen att segla upp som en global dominant i och med introduktionen av DDR5-minnen i dess produktserie Elite. Grunden till dominans läggs enligt Teamgroup genom att lansera minnen med DDR5:s absoluta minimumspecifikation – hastigheterna 4 800 MHz och modulstorlekarna 16 GB. Gällande användningsområden nämns branschens hetaste klyschor – AI och big data.

Utöver Teamgroups höga ambitioner utlovas även sänkt strömförbrukning i storleksordningen 10 procent, vilket möjliggörs i del tack vare DDR5-specifikationens sänkta spänning om 1,1 volt, en tiondels volt lägre än DDR4. Bolaget passar även på att påminna om att DDR5 erbjuder inbyggt ECC-stöd, samtidigt som löften om samarbeten gällande minneskompatibilitet med processortillverkarna AMD och Intel avges.

Avslutningsvis utlovar Teamgroup tillgänglighet av dess DDR5-moduler "så snart som" 2021 års tredje kvartal – något som gör bolaget till en av de första konsumentinriktade minnestillverkarna att utannonsera DDR5-produkter, men knappast det sista.

