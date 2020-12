Den som använder streamingtjänster för film och tv-serier har onekligen ett brett sortiment att välja mellan, och nu utökar Discovery Communications utbudet ytterligare. Företaget är mest känd för den anrika kanalen Discovery Channel med populära program som Shark Week, men äger även ett antal andra kanaler som HGTC, Food Network, TLC och Animal Planet. De äger dessutom svenska Kanal 5, Kanal 9 och Kanal 11.

De traditionella kanalerna kompletteras nu av streamingtjänsten Discovery+, som vid lansering innehåller över 55 000 avsnitt från 2 500 olika serier. I samband med lanseringen byter även den nordiska streamingtjänsten Dplay namn till Discovery+, vilken då ärver innehållet från just Dplay. Kunder kommer kunna teckna två olika prenumerationer, där den ena är reklamfinansierad och kostar 4,99 USD per månad eller cirka 43 kronor. Den som vill undvika reklam får istället betala 6,99 USD per månad eller cirka 60 kronor.

Utöver att satsa på det egna utbudet ingår Discovery Channel också ett partnerskap med A&E Networks, som äger bland annat History Channel och Lifetime, för att ytterligare bredda utbudet med originalinnehåll. Bland de stora dragplåstren sett till innehåll märks programledaren Sir David Attenborough, kocken Bobby Flay och komikern Kevin Hart.

Discovery uppger att de redan har 5 miljoner prenumeranter globalt på existerande streamingtjänster, och att de ser en potentiell kundbas på 70 miljoner i amerikanska hushåll. Det kan jämföras med relativt färska Disney+, med vilken Disney förutspått 60 till 90 miljoner användare till år 2024. Tjänsten är i dagsläget redan är uppe i 73,7 miljoner användare.

Discovery+ lanseras globalt i början av år 2021, med start i USA den 4 januari. Efter det rullas den ut i Indien, Storbritannien och Irland, följt av ytterligare 22 länder där Sverige ingår.

Källa: CNBC

Hur många olika streamingtjänster betalar du för idag? Är Discovery+ något du skulle kunna tänka dig prenumerera på?