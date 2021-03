AMD:s kommande arkitektur Zen 4 väntas nå marknaden under år 2022, men många detaljer är ännu okända. Klart står att TSMC står för tillverkningen och att den sker på 5 nanometer, ställt mot dagens Zen 3 på 7 nanometer. Därtill väntas på konsumentsidan en övergång till sockeln AM5, vilken bjuder på DDR5-stöd och PCI Express 5.0.

Den nya arkitekturen kommer även tas till serverhallarna, där produktserien Epyc i Zen 4-skrud får kodnamnet "Genoa". Enligt nya rykten kommer "Genoa" att bygga på kärnkluster med maximalt åtta kärnor precis som dagens Zen 3-arkitektur, men upp till ett dussin av dessa kärnkluster kan komma att bakas in på en och samma processor – hela 96 kärnor och 192 trådar.

Uppgifterna är signerade läckaren Executablefix, som även säger sig ha övrig information gällande plattformen. Den nya sockeln SP5 väntas få hela 6 096 kontaktpinnar, varav fler pinnar än tidigare avsätts till både strömförsörjning och de tolv minneskanalerna. Toppmodellerna uppges även ligga i effektklassen 320 watt och erbjuda möjligheten att konfigureras till hela 400 watt.

Antalet PCI Express-banor väntas av Executablefix förbli 128 stycken, där servrar med dubbla "Genoa"-processorer kan nyttja hela 160 banor. Därtill ser DDR5-stödet ut att bli för relativt konservativa 5 200 MT/s, steget ovanför teknikens minimispecifikation 4 800 MT/s. Här väntas dess stationära kusin "Raphael" istället öka hastigheten till följd av en mindre komplex processordesign.

AMD:s arkitekturer och konsumentprocessorgenerationer

Kodnamn Arkitektur Grafik Generation Teknik Lansering Summit Ridge Zen – 1000 14 nanometer 2017 Raven Ridge Zen Vega 2000 14 nanometer 2017 Pinnacle Ridge Zen+ – 2000 12 nanometer 2018 Picasso Zen+ Vega 3000 12 nanometer 2018 Matisse Zen 2 – 3000 7 nanometer 2019 Renoir Zen 2 Vega 4000 7 nanometer 2020 Vermeer Zen 3 – 5000 7 nanometer 2020 Cezanne Zen 3 Vega 5000 7 nanometer 2021 Warhol Zen 3+ – 6000(?) 6 nanometer*(?) 2021–2022 Rembrandt Zen 3+ RDNA2(?) 6000(?) 6 nanometer*(?) 2021–2022 Raphael Zen 4 – 7000(?) 5 nanometer 2022–2023 Phoenix Zen 4 RDNA3(?) 7000(?) 5 nanometer 2022–2023

* TSMC:s 6 nanometer är en uppdaterad variant av 7 nanometer

Med allt detta i åtanke klarnar bilden för Zen 4 på konsumentplattformen en aning. Då arkitekturen på serversidan bygger på 8 kärnor per CCX förblir toppmodellerna med kodnamn "Raphael" sannolikt begränsade till 16 kärnor och 32 trådar – om AMD inte väljer att skohorna in ytterligare kärnkluster på AM5-processorerna. Vad som gäller lär vi bli varse under 2022.

Läs mer om AMD: