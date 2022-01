Spelklienten Steam har sedan lång tid tillbaka månadsvis samlat in information om sina användares system, som sedan sammanställs till statistik över allt från vilken grafikkort som är mest populärt till hur mycket hårddiskutrymme som finns ledigt.

Nu har Steam Hardware Survery för förra årets sista månad, december 2021, trillat in. Vissa datapunkter är mycket snarlika tidigare månader på året, det finns dock ett antal intressanta förändringar som står ut. En av dem återfinns i statistiken över vilket antal kärnor i processorer som är vanligast.

Statistik för december 2021

Antal kärnor Procentandel totalt Procentandel Windows Procentandel OSX Procentandel Linux 4 kärnor 35,10% 35,34% 25,67% 36,71% 6 kärnor 32,41% 33,25% 6,97% 21,66% 8 kärnor 17,23% 16,78% 33,45% 16,47%

De tre vanligaste konfigurationerna är fyra, sex eller åtta kärnor. För närvarande ligger fyra kärnor fortfarande i topp, men trenden pekar nedåt. I december går 4-kärniga processorer ned med hela 1,34 procentenheter över alla operativsystem, vilket i sammanhanget är ett relativt stort tapp. Samtidigt ökar andelen användare med 6-kärniga eller 8-kärniga processorer, två grupper som tillsammans nu utgör knappt hälften av alla användare.

När de tre kategorierna Windows, Linux och OSX separeras ser statistiken något annorlunda ut. För Windows ser 4-kärniga processorer ut att successivt minska med knappt en procent i månaden sedan september, då det låg på 37,53 procent. Även OSX har minskat varje månad sedan augusti 2021, men med något större variationer per månad. För Linux ser det olika ut från månad till månad och där syns istället en ökning om 0,53 procentenheter för december.

Över på grafikkortssidan är det fortfarande Nvidia som sitter på första platsen, med den långlivade ettan Geforce GTX 1060. Under 2021 har AMD:s RX 6000-serie till stor del saknats i listorna över de mest populära grafikkorten, något som stämmer även i december. Endast en enda modell kvalar in på topplistan i form av Radeon RX 6700 XT med 0,19 procent nära botten. Jämförelsevis har Nvidias Geforce RTX 3070 och RTX 3060 fortsatt öka och ligger på plats 11 respektive 12 med knappt 2 procent vardera. Det är dock fortfarande inget ur senaste generationens grafikkort från varken AMD eller Nvidia som tar sig in bland de tio mest populära.

En tredje ökning av det större slaget är mängden användare med Windows 11. Från att ett så lågt antal att det inte visats i statistiken alls beräknas det nu utgöra 10,15 procent av alla Windows-användare. Det landar därmed på en andraplats, efter Windows 10 som fortfarande utgör hela 81,74 procent av Steam-användare med Windows.

Läs om tidigare statistik från Steam: